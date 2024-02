Die Looks der SAG Awards: Alles, nur nicht langweilig

Neben klassischen Säulenkleidern und schwarzen Smokings trumpften die Stars bei den SAG Awards heuer mit ungewöhnlichen Outfits auf.

Jennifer Aniston, Carey Mulligan, Emma Stone gingen bei den SAG Awards am Wochenende auf Nummer sicher und glänzten in klassischen Abendroben. Für die meist besprochenen Fotomotive am roten Teppich der Preisverleihung sorgten aber andere. Maddie Ziegler kam da zum Beispiel in einem zerfetzten wie berühmten Vintage-Kleid von Alexander McQueen. Colman Domingo trug einen rosafarbenen Off-White-Smoking mit geometrischen Streifen. Brie Larson enthüllte ihre trainierte Mitte in einem munteren Zweiteiler von Atelier Versace.

Bel Powleys setzte auf ein umfangreiches Ballerina-Tüll-Kleid von Chanel. Und auch Melissa McCarthy weckte in Puey Quiñones großes Interesse, mehr in Erinnerung wird den Gästen der Gala allerdings das Autogramm bleiben, das ihr die Sängerin Billie Eilish während einer Moderation direkt auf die Stirn verpasste. Eine weitere Erkenntnis des Abends: der Zickzack-Haarreifen ist wieder da, er schaut aber noch immer nicht besser aus als früher. Die Looks des Abends gibt es hier im Überblick:

Jennifer Aniston in Celine. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Joey King in Givenchy. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Jeremy Allen White in Saint Laurent. Axelle/Bauer-Griffin Maddie Ziegler in Alexander McQueen. Reuters/MIKE BLAKE Colman Domingo in Off-White. Reuters/MIKE BLAKE Carey Mulligan in Armani Privé. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Bel Powley in Chanel. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Tyler James Williams in Amiri. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Rachel Brosnahan in Tamara Ralph. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Anne Hathaway in Versace. Reuters/MIKE BLAKE Naomi Watts in Dior Haute Couture. Getty/Monica Schipper Elizabeth Debicki in Armani Privé. Reuters/MIKE BLAKE Greta Lee in The Row. Reuters/MIKE BLAKE Brie Larson in Atelier Versace. IMAGO/Collin Xavier/Image Press Agency ABACA Melissa McCarthy in Puey Quiñones. IMAGO/Sipa USA Margot Robbie in Schiaparelli. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Meryl Streep​ in Prada. Getty/Leon Bennett/GA Ayo Edebiri in Luar. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Emma Stone in Louis Vuitton. Axelle/Bauer-Griffin Zoë Winters in Bibhu Mohapatra. Getty/VALERIE MACON Storm Reid in Balmain. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Penelope Cruz in Chanel. Getty/Axelle/Bauer-Griffin Rebecca Hall in Gabriela Hearst. Getty/Axelle/Bauer-Griffin

Mit den diesjährigen SAG Awards werden Filme und Shows gewürdigt, die in einem der turbulentesten Jahre in der Geschichte der Schauspielgewerkschaft gedreht wurden - ein Jahr, in dem ihre Mitglieder 118 Tage lang gestreikt haben. (sh)