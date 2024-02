Frau in Niederösterreich getötet

Ein 90-Jähriger wird verdächtigt, seine Ehefrau in Traisen getötet zu haben. Anschließend soll er versucht haben, Suizid zu begehen. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

Erneut ist in Österreich eine Frau getötet worden. Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Traisen (Bezirk Lilienfeld) umgebracht haben. Der Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben.

„Der Beschuldigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht“, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Dem Kurier zufolge dürfte das Paar gemeinsam den Plan gefasst haben, Suizid zu begehen.

Bereits sieben Frauen heuer getötet

Die Polizei war kurz nach 8.30 Uhr alarmiert worden. Die Frau dürfte im Wohnhaus des Paares erschossen worden sein, sagte der Sprecher. Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Bereich Leib/Leben sowie Tatortgruppe - ermittelt.

Bereits sieben Frauen sind heuer in Österreich getötet worden. Erst am Freitag wurden in Wien binnen 24 Stunden fünf Frauen getötet – so viele wie im gesamten Jahr 2023. Die Polizei fand in der Früh eine Mutter und ihre Tochter tot auf. Der Vater gilt als Hauptverdächtiger. Von ihm fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Am späten Abend wurden in einem Rotlicht-Lokal in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau drei erstochene junge Frauen vorgefunden. Ein Afghane ist in Haft und geständig. (APA/red.)

Hilfe und Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und BeratungGewaltschutzzentren Österreich Tel: 0800 / 700 217 www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser · www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

· www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

· www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle. Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.