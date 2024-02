Zugausfälle auf der Linie REX8 wegen Bauarbeiten in der Slowakei

Von 4. März bis 14. Dezember fahren keine Züge von Marchegg nach Bratislava Hauptbahnhof. Ersatzweise können Reisende den REX6 sowie die Buslinie 93 benutzen.

Wegen Bauarbeiten im slowakischen Streckenabschnitt der Bahnverbindung Wien-Marchegg-Bratislava kommt es ab 4. März bis voraussichtlich 14. Dezember zu Ausfällen auf der Linie REX8. Den ÖBB zufolge verkehren in diesem Zeitraum die grenzüberschreitenden Züge von der niederösterreichischen Stadtgemeinde über Devínska Nová Ves nach Bratislava (Hauptbahnhof) nicht.

Für Fahrten in die slowakische Hauptstadt können Passagiere auf die Linie REX6 von Wien über Bruck an der Leitha und Kittsee nach Bratislava-Petržalka ausweichen. Von dort ist der Hauptbahnhof mit der Autobuslinie 93 erreichbar, teilten die ÖBB am Montag mit. Auf der Verbindung Wien-Bratislava über den Grenzübergang Marchegg ausgestellte Tickets gelten während der Zeit der Bauarbeiten auch auf der Strecke via Kittsee.

Fahrgäste sollen in Zukunft noch schneller und mit modernen Zügen von Wien über Marchegg in die slowakische Hauptstadt unterwegs sein, weshalb die Strecke den ÖBB zufolge ausgebaut wird. Im österreichischen Abschnitt seien die notwendigen Arbeiten bereits abgeschlossen. (APA)