Nehammer bei Macron: In Paris startet ein Ukraine-Sondergipfel

20 Staats- und Regierungschefs wollen in Paris über weitere und forcierte Unterstützung für die Ukraine beraten. Der österreichische Kanzler will den Blickwinkel eines neutralen Staates „mit starker Stimme

vertreten“.

Um anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Aggression ein Zeichen gegen die „Ukraine-Müdigkeit“ im Westen zu setzen, veranstaltet der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag einen Unterstützungsgipfel für die Ukraine. Insgesamt werden rund 20 Staats- und Regierungschefs erwartet. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird teilnehmen. Die Konferenz im Élysée-Palast beginnt um 17:00 Uhr und wird laut einem Sprecher Macrons „so lange wie nötig“ dauern.

Vorläufigen Informationen zufolge haben die Staats- und Regierungschefs von Rumänien, Polen, Finnland und Litauen sowie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Außenminister David Cameron, der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der geschäftsführende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und seine Amtskollegen aus Belgien, Irland, Slowenien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Norwegen, Portugal und anderen Ländern ihre Teilnahme an dem kurzfristig anberaumten Treffen zugesagt, meldete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Die Vereinigten Staaten werden durch den stellvertretenden US-Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten, James O‘Brien, und Kanada durch Verteidigungsminister Bill Blair vertreten sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll per Videoschaltung teilnehmen.

„Wollen Putin klare Botschaft übermitteln“

„Zweck des Gipfeltreffens ist eine Standortbestimmung und eine strategische Diskussion zur weiteren Vorgangsweise in Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine“, teilte das Bundeskanzleramt am Sonntag mit. Nehammer werde nach Paris reisen, um dort die österreichische Position einzubringen und damit auch den Blickwinkel eines neutralen Staates „mit starker Stimme vertreten“. Nehammer war der letzte Regierungschef aus dem Kreis der Teilnehmer, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich getroffen hat.

„Wir wollen Putin eine klare Botschaft übermitteln, dass er in der Ukraine nicht gewinnen wird“, erläuterte ein Berater Macrons bei einem Pressebriefing laut Nachrichtenagentur Reuters. „Unser Ziel ist es, diese Vorstellung zu zerstören, die er uns glauben machen will, dass er irgendwie gewinnen würde.“ Dem Berater Emmanuel Bonne zufolge strebt Macron einen „kollektiven Sprung nach vorn“ in der Frage der Hilfe für die Ukraine an, wie ein Korrespondent von Ukrinform berichtete. Das Treffen diene nicht dazu, neue Waffenlieferungen für die Ukraine anzukündigen. Das Arbeitstreffen werde in Form einer „sehr offenen Diskussion stattfinden, die zur Lösung der kritischen Frage der finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine beitragen soll, während die amerikanische Hilfe derzeit eingefroren ist und von den republikanischen Gegnern von Präsident Joe Biden im Kongress blockiert wird“, erklärte Bonne am Sonntag.

EU will führende Rolle übernehmen

Angesichts der Blockade der 60 Milliarden US-Dollar (55,38 Mrd. Euro) schweren US-Militärhilfe im Repräsentantenhaus für die Ukraine lastet derzeit besonderer Druck auf den europäischen Staaten, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada haben jüngst bilaterale Sicherheitsabkommen mit der Ukraine geschlossen. Österreich will dem Land keine militärische Hilfe zukommen lassen, sieht sich aber als einer der größten Geber humanitärer Hilfe.

Die Ukraine hatte am Sonntag beklagt, dass die westlichen Verbündeten die versprochene Waffen verspätet liefern. „50 Prozent des Zugesagten trifft nicht rechtzeitig ein“, hatte Verteidigungsminister Rustem Umjerow am Sonntag vor Journalisten in Kiew erklärt. Das wirke sich auf die Situation auf dem Schlachtfeld aus. „Wir verlieren Menschen und Material.“ Die Ukraine ist in den vergangenen Monaten auch aufgrund fehlender Munition und Ausrüstung bei der Verteidigung seines Territoriums in die Defensive geraten. Das russische Militär dagegen konnte zuletzt an mehreren Frontabschnitten Geländegewinne erzielen.

Die USA leisten nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) mit bisher 42,2 Milliarden Euro den größten Beitrag zur Militärhilfe für die Ukraine. Dahinter folgt Deutschland mit Zusagen in der Höhe von mindestens 17,7 Milliarden Euro. Insgesamt hat die Europäische Union nach Angaben der EU-Kommission die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit rund 88 Milliarden Euro unterstützt - finanziell, humanitär und militärisch. (APA)