„Star Trek“-Darsteller Kenneth Mitchell mit 49 Jahren gestorben

Der kanadische Schauspieler Kenneth Mitchell, bekannt aus der Serie „Star Trek: Discovery“ und dem Blockbuster „Captain Marvel“, ist tot. Ursache sei der Familie zufolge seine ALS-Erkrankung gewesen.

Vor fünf Jahren machte der kanadische Schauspieler Kenneth Mitchell, der für „Star Trek: Discovery“ und „Captain Marvel“ in unterschiedliche Rollen schlüpfte, seine ALS-Erkrankung (Amyotropher Lateralsklerose) öffentlich. Dabei handelt es sich um eine chronische Krankheit des Nervensystems. Betroffene leiden etwa unter Atemproblemen und Muskelschwund, zudem ist die Lebenserwartung stark verkürzt. Mitchell selbst saß seit 2019 im Rollstuhl.

Am Samstag erlag er mit 49 Jahren den Folgen seiner Erkrankung, dies gab die Familie via Instagram bekannt. „Schweren Herzens geben wir das Ableben von Kenneth Alexander Mitchell bekannt, geliebter Vater, Ehemann, Bruder, Onkel, Sohn und lieber Freund für viele“, heißt es in der Erklärung. Er habe in seiner Karriere viele Rollen gespielt, für die, die ihm nahestanden, sei er aber ein „Hoffnungssuchender, Tagträumer, Fußballspieler, Strandläufer, Bärenumarmer, Landschaftsdesigner, Gärtner, Kanupaddler, Camper, Naturerforscher, Katzenliebhaber (...) jüngerer Bruder, Susans Partner und, mehr als alles andere, ein stolzer Vater“ gewesen. Mitchell hinterlässt seine Frau Susan May Pratt und zwei Kinder.

„Fünfeinhalb Jahre lang hatte Ken mit einer Reihe von schrecklichen Herausforderungen durch ALS zu kämpfen. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat er es geschafft, jede Herausforderung würdevoll und mit Hingabe zu meistern und in jedem Moment ein erfülltes und freudiges Leben zu führen“, liest es sich weiter.

Eine offizielle Mitteilung zum Tod von Mitchell findet sich auch auf der „Star Trek“-Website. „Die gesamte Star Trek-Familie sendet ihr Beileid an Mitchells Familie, Freunde, Angehörige und Fans auf der ganzen Welt“, heißt es darin. In der Serie mimte der Schauspieler gleich mehrere Figuren, darunter die drei Klingonen Kol, Kol-Sha und Tenavik sowie Aurellio. Bekannt war Mitchell auch für seine Rolle als Eric Green in der Fernsehserie „Jericho“ und die des Joseph Danvers in „Captain Marvel“. (red.)