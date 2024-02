Tirol: 59 gesicherte Masern-Fälle seit Jahresbeginn verzeichnet

Ein Großteil davon war bereits wieder gesundet und nicht mehr ansteckend. Als erkrankt und ansteckend galten vorerst noch vier Personen.

In Tirol sind heuer bisher 59 gesicherte Masern-Fälle verzeichnet worden. Ein Großteil davon war bereits wieder gesundet und nicht mehr ansteckend, teilte das Land am Montag mit. Als erkrankt und ansteckend galten vorerst noch vier Personen. Die Verantwortlichen wiesen darauf hin, dass sich ein Erkrankter am 21. Februar - unwissend über die Erkrankung - im Kletterzentrum Innsbruck und dem zugehörigen Bistro aufhielt.

Besucher sollten daher ihren Impfstatus prüfen, ihren Gesundheitszustand beobachten und sich im Falle einer Erkrankung telefonisch bei einer Ordination bzw. im Spital melden. Betont wurde erneut, dass Impfen den wirksamsten Schutz gegen Masern bietet, die nur mehr sehr selten auftreten. Nach zwei MMR (Masern-Mumps-Röteln)-Impfungen sei eine Erkrankung nahezu ausgeschlossen. (APA)