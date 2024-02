Regierung will mit Milliardenpaket den Bau ankurbeln

„Presse“-Informationen zufolge nimmt die türkis-grüne Koalition viel Geld in die Hand, um etwas gegen die Flaute der Bauwirtschaft zu unternehmen. Kommen dürften auch Erleichterung beim Erwerb von Eigentum. Noch am Dienstag sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.

Die Regierung hat sich offenbar auf die seit längerem in Diskussion stehende Wohn- und Bau-Offensive verständigt. Am Dienstag soll eine Präsentation der Pläne erfolgen. Details waren vorerst unklar – nur so viel: Es soll eine größere Fördersumme in die Bauwirtschaft fließen, zudem dürft sich die ÖVP mit dem Ansinnen durchgesetzt haben, die Nebenkosten beim Eigentumserwerb teilweise zumindest befristet zu streichen.

Ideen waren während der vergangenen Wochen einige ventiliert worden. Zuletzt gab es sogar eine gemeinsame Initiative der Sozialpartner mit dem Ziel, die unter der schwachen Konjunktur, hohen Zinsen und rigide Vorgaben für Hypothekarkredite leidende Baubranche zu beleben.

Umstrittener Vorschlag von bis zu 100.000 Euro Eigenheimbonus

Zu den erwogenen Maßnahmen zählte, Kreditzinsen beim Kauf eines ersten Eigenheims steuerlich absetzbar zu machen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nannte auch die Abschaffung der Nebengebühren und der Grunderwerbssteuer auf das erste Eigenheim bis zu einem gewissen Betrag wichtig. Weniger Anklang bei der Regierung fand der Sozialpartner-Vorschlag, Privaten einen Zuschuss von maximal 100.000 Euro bzw. bis zu 20 Prozent der Errichtungskosten auf die erste Wohnung oder das erste Haus zur Verfügung zu stellen. Experten plädierten zuletzt dafür, zweckgebunden Geld über die Wohnbauförderung zu verteilen. (kk/APA)