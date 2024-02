Die Leichen des 26-jährigen Promi-Journalisten Jesse Baird und des 29-jährigen Flugbegleiters Luke Davies wurden etwa zwei Stunden von Sydney entfernt entdeckt. Der mutmaßliche Täter, ein Polizist, gab den entscheidenden Hinweis.

Nach dem aufsehenerregenden Doppelmord an einem australischen TV-Journalisten und seinem Freund in Sydney sind die Leichen der Opfer gefunden worden. „Wir sind überzeugt, Luke und Jesse gefunden zu haben“, sagte die Polizeichefin des Bundesstaates New South Wales, Karen Webb, am Dienstag. Die Leichen des 26-jährigen Promi-Journalisten Jesse Baird und des 29-jährigen Flugbegleiters Luke Davies wurden in einer ländlichen Gegend ca. zwei Autostunden entfernt von Sydney entdeckt.

Der als mutmaßlicher Täter festgenommene Polizist gab den Behörden offenbar den entscheidenden Hinweis. „Diese Information kam mit der Hilfe des Beschuldigten“, sagte Polizeichefin Webb.

Behörden gehen von Beziehungstat aus

Der 28-jährige Polizist war einst der Lebensgefährte von Baird. Die Behörden gehen deswegen von einer Beziehungstat aus - und nicht von einem gegen Schwule gerichteten Hassverbrechen.

Der Doppelmord an Baird und Davies hatte Australien in den vergangenen Tagen in Atem gehalten. Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem Anfang vergangener Woche in einem Vorort von Sydney blutverschmierte Kleidung von Baird und Davies in einer Mülltonne gefunden worden war. Bei der Durchsuchung von deren Wohnung im Stadtteil Paddington fanden die Ermittler „eine große Menge Blut“, von den Opfern fehlte jedoch zunächst jede Spur.

Polizeiwaffe auf der Wache gefunden

Ein in der Wohnung gefundenes und aus einer registrierten Polizeiwaffe stammendes Geschoss gab den Beamten dann den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter. Die Schusswaffe wurde später in einem Schließfach auf einer Polizeiwache gefunden.

Der mutmaßliche Täter wurde schließlich am Freitag festgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Leichen der beiden Männer in Surfboard-Taschen in einem weißen Lieferwagen abtransportiert und versteckt wurden.

Australischen Medien zufolge war der Verdächtige vor seinem Eintritt in den Polizeidienst ein Promi-Blogger. Fotos zeigen ihn unter anderem mit Stars wie Taylor Swift, Miley Cyrus, Lady Gaga und Ben Stiller. (APA)