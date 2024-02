EU-Abgeordnete Mussolini auf der Straße in Straßburg „angegriffen“

Die italienische EU-Abgeordnete Alessandra Mussolini ist in Straßburg angeblich angegriffen worden. In einem Video sagt sie, ein italienisch sprechender Mann habe eine Krücke nach ihr geworfen. Alessandra Mussolini ist die Enkelin des faschistischen, italienischen Duce Benito Mussolini.

Die italienische EU-Abgeordnete Alessandra Mussolini ist nach eigenen Angaben in Straßburg auf der Straße angegriffen worden. Die 61-Jährige berichtete auf Sozialen Netzwerken in einem Video, sie sei am Montagabend von einem Mann, der Italienisch sprach, angegriffen worden. Demnach warf der Angreifer eine Krücke nach der Enkelin des faschistischen, italienischen Duce Benito Mussolini.

Die Europaparlamentarierin war Montag zur regulären Plenarsitzung in Straßburg eingetroffen. Sie nahm das Video mit ihrem Mobiltelefon auf, während sie mit fassungslosem Gesichtsausdruck auf der Straße ging. „Ich wurde von einem Mann angegriffen, der Italienisch sprach. Er rief eine Reihe von verrückten Beleidigungen. Er hatte eine Art Krücke und warf sie nach mir (...). Es gibt zu viel Gewalt (...)„, klagte Mussolini, ehe das Video abrupt endet.

Italiens rechte Regierungspartei zeigt sich solidarisch

Italiens führende Regierungspartei, die rechten Brüder Italiens (Fratelli d‘Italia), zeigte sich solidarisch mit Mussolini und verurteilte den Vorfall. Auch andere italienische Politiker bekundeten ihre Solidarität.

Alessandra Mussolini ist die Tochter von Duce-Sohn Romano Mussolini und dessen erster Frau Maria Scicolone, Schwester von Filmstar Sophia Loren. Sie blickt auf eine lange politische Karriere zurück, die sie 1992 mit der Wahl zur Abgeordneten in Rom begann. Von 1992 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer an, anschließend bis 2014 dem Senat. 2019 wurde sie ins EU-Parlament gewählt. Bei der Europawahl im Juni will sie erneut für die Forza Italia, die rechtskonservative Partei des im Vorjahr verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kandidieren. (APA)