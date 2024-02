Eine 33-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle, flog über das Gewässer und krachte in eine Böschung. Drei Insassen wurden schwer verletzt. Ein junger Mann befindet sich in kritischem Zustand.

Drei Verletzte hat am späten Montagabend ein Verkehrsunfall im Tiroler Rettenschöss (Bezirk Kufstein) gefordert. Eine 33-jährige Rumänin hatte mit ihrem Pkw in einer Kurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verloren, flog über einen Bach und krachte gegen eine Böschung.

Die Frau und eine 34-jährige Beifahrerin wurden jeweils schwer verletzt, ein ebenfalls mitfahrender 22-jähriger Tscheche wurde in kritischem Zustand in die Klinik eingeliefert. Er befindet sich auf der Intensivstation. Die 33-jährige Fahrerin wurde an Rippen und Becken verletzt, teilte die Polizei mit. Sie wurde mit der Rettung in die Klinik nach Rosenheim gebracht. Die 34-jährige Beifahrerin, ebenfalls Tschechin, erlitt starke Prellungen und wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Drohnen mit Wärmebildkamera

Das Auto war bereits vor dem Sturz über den Bach gegen eine Böschung geprallt. Letztlich wurde es auf die Walchseestraße (B 172) zurückgeschleudert.

Da zunächst vermutet worden war, dass sich eine weitere Person im Auto befand, suchten Feuerwehr und die Polizeidiensthundeinspektion die nahe Umgebung. Auch Drohnenrundflug mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Es bestätigte sich jedoch schließlich, dass sich nur diese drei Personen im Pkw befanden.

Die B172 war für die Dauer der Unfallaufnahme in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Niederndorf mit 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Rettenschöss mit 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, die Feuerwehrdrohne mit Besatzung, drei Polizeistreifen sowie eine Diensthundestreife der Polizei, sieben First Responder, drei Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge sowie Notarzthubschrauber. (APA)