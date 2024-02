Ein Kaffeebecher für über 600 Euro

Coffee to go

Mit Logo versehene Alltagsgegenstände sorgen für wandelnde Werbeflächen. Jetzt haben auch Louis Vuitton und Co. die Kaffeebecher für sich entdeckt.

Wiederverwendbare Kaffeebecher sind an sich ja eine gute Sache. Schließlich ist es eine einfache Art, Müll einzusparen, wenn man den täglich Coffee to Go in der eignen Tasse trinkt. Das sehen wohl auch einige Modelabels so, wobei der nachhaltige Gedanke allein wohl nicht der Hauptgrund ist, warum immer mehr Modelabels Kaffeebecher auf den Markt bringen.

Demna Gvasalia hat für Balenciaga sogar seine Models mit Logo-Kaffeebecher über den Laufsteg stolzieren lassen. Ein Metallgehäuse aus Messing mit Schanierverschlusssystem samt Druckknopf, kann man nachlesen. Die Becher sind ein Teil der neuen Herbstkollektion und auf Instagram werden sie als frühmorgendliche „9 am Clutch“ angepriesen. Wie viel der Becher kosten wird, ist noch unklar. Balenciaga hat jedoch schon seit einiger Zeit Kaffeebecher im Sortiment, preislich beginnen diese - je nach Ausführung - bei 95 Euro für die Version aus Porzellan. Wirklich praktisch für unterwegs ist das zwar nicht gerade, aber Becher wie diese sind sowieso mehr Accessoire als Gebrauchsgegenstand. Und obendrein noch relativ leistbar und für viele ein Einstieg in die Welt des Luxus.

Die Variante von Louis Vuitton kommt da schon etwas kostspieliger daher. 670 Euro muss man für den Cup Louis Becher aus Porzellan mit Besatz aus Leder berappen. Designer Pharrell Williams - selbst das beste Testimonial - zeigt sich mit dem Luxus-Kaffeebecher als wandelnde Werbefläche. Und ihm werden es wohl viele nachtun. (Red.)