Max Eberl: Ein goldenes Händchen für den FC Bayern

Die Hoffnung auf bessere Zeiten hat beim FC Bayern München einen Namen. Mit Max Eberl kehrt der verlorene Sohn nun hochoffiziell als Sportvorstand zurück. Warum ihn der Weg gerade jetzt zum deutschen Rekordmeister geführt hat und warum ihm ein magisches Händchen nachgesagt wird.

Manche Entscheidungen im Leben wirken alternativlos. Jene, dass sich Max Eberl in leitender Funktion dem FC Bayern anschließt, ist eine davon. Im Sommer des Vorjahres, als er noch Geschäftsführer Sport von RB Leipzig war, lauteten seine Worte in einem TV-Interview: „Es gibt den Fakt, dass ich in München groß geworden bin und Bayern München mein Jugendverein ist, dass meine Eltern in München leben und ich eine große Beziehung zu München habe.“

Seit Montagabend ist es durch einen einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats des deutschen Rekordmeisters fixiert: Eberl kehrt mit nun 50 Jahren als Sportvorstand zu seinem Jugendverein zurück, sein Vertrag läuft ab 1. März und endet im Sommer 2027. „Wir sind davon überzeugt, dass er die Zukunft dieses Klubs erfolgreich gestalten und prägen wird“, sagte Präsident Herbert Hainer.