Die Aktivistengruppe setzte ihren Protest auf der Schönbrunner Schloßstraße fort. Der Misthaufen stehe für die Klimapolitik der Bundesregierung.

Die Aktivistengruppe Letzte Generation hat ihre am Montag begonnen Protestwelle forgesetzt. Am Dienstag blockierten sie die Schönbrunner Schloßstraße in Wien-HIetzing. Die Aktivistinnen und Aktivisten schüttet dazu auch Mist auf die Fahrbahn.

Der Misthaufen verdeutliche die Klimapolitik der Bundesregierung, wie die Bewegung auf X schreibt. Diese „stinkt bis zum Himmel“. Sie fordern, dass der Klimaschutz als Grundrecht in der Verfassung verankert wird. Die Polizei hat die Protestaktion bereits aufgelöst.

Am Montag blockierte die Letzte Generation die Südosttangente sowie eine Kreuzung in Wien-Favoriten. Kilometerlange Staus waren die Folge. Auf der A23 hatten sich einige Personen zudem an den Reifen eines Kleinlasters festgeklebt. Die Reifen mussten abmontiert und das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Polizei nahm 38 Protestierende fest. (red.)