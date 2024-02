Die Angeklagten, im Rahmen eines Prozesses gegen zwei Jugendliche wegen versuchten Mordes am Straflandesgericht in Graz.

Die beiden prellten die Zeche und überfuhren auf der Flucht die Chefin des Lokals. Es sei ein Wunder, dass diese überlebt hat, so die Staatsanwältin. Der Verteidiger spricht von einem „panikartigen Verhalten“.

Eine 16-Jährige und 18-Jährige sind am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat gestanden. Die beiden sollen im August 2023 in einem Lokal in Linz die Zeche geprellt und anschließend die Wirtin mit dem Auto überfahren haben. Die Frau überlebte schwer verletzt, die beiden Verdächtigen flüchteten und wurden einige Tage später in Kroatien festgenommen.

„Der Vorfall ist der bisherige traurige Höhepunkt der Straftaten der beiden“, beschrieb Staatsanwältin Katharina Tauschmann den Werdegang der beiden Angeklagten. Sie waren mehrfach wegen kleinerer Delikte wie Ladendiebstahl, unbefugt mit dem Auto fahren oder Aufbrechen von Zigarettenautomaten aufgefallen, hatten auch kleinere Strafen ausgefasst.

„Wunder, dass die Frau überlebt hat“

Im August vorigen Jahres beschlossen die beiden „von zuhause abzuhauen“, so die Anklägerin. Sie nahmen das Auto der Mutter des Beschuldigten und fuhren von der Steiermark nach Linz. Dort gingen sie in ein Lokal und wollten ohne zu bezahlen verschwinden. Der Kellner und die Chefin liefen ihnen nach. Die Jugendlichen sprangen ins Auto und fuhren los. Als sich die Wirtin ihnen in den Weg stellen wollten, fuhr die 16-Jährige einfach weiter. Später gab sie an, sie habe die Frau nicht gesehen. „Es grenzt an ein Wunder, dass die Frau überlebt hat“, betonte die Staatsanwältin.

Verteidiger Bernhard Lehofer führte für seine Mandantin ins Treffen, dass sie „etwas verloren in ihrer Entwicklung“ gewesen sei. Als sie ins Auto sprang, fiel ihr das Handy hinunter. Sie suchte es, fuhr gleichzeitig los und erfasste die Frau, die stürzte und teilweise überrollt wurde. Das Mädchen habe niemals in Kauf genommen, die Frau zu töten, betonte der Anwalt: „Sie hat in Wirklichkeit gar nichts gedacht“, war der Verteidiger überzeugt und ortete ein „panikartiges Verhalten“.

Der Anwalt des 18-Jährigen erklärte, sein Mandant, der als Beitragstäter angeklagt ist, fühle sich nicht schuldig. Auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit während der Befragung der beiden Angeklagten ausgeschlossen. (APA)