WKO fordert Titel für alle berufspraktischen Ausbildungen

Einer jüngsten Market-Umfrage zufolge haben drei Viertel der Bevölkerung mehr Vertrauen in einen Betrieb, wenn er von einer Meisterin oder einem Meister geführt wird. Bisher gilt der Titel jedoch nur für Handwerksberufe.

Gleiche Anerkennung für gleiche Ausbildung fordert Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der WKÖ-Bundessparte Gewerbe & Handwerk für alle berufspraktischen Ausbildungen. Sie stützte sich am Dienstag vor Journalisten auf eine Market-Umfrage, wonach drei Viertel der Bevölkerung (78 Prozent) mehr Vertrauen in einen Betrieb haben, wenn er von einer Meisterin oder einem Meister geführt wird. Bisher gilt der Titel nur für Handwerksberufe.

Seit 2020 können Personen, die eine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben, die Bezeichnung „Meisterin“ bzw. „Meister“ auch vor ihrem Namen führen und in amtlichen Urkunden, etwa dem Reisepass, eintragen. Berufe mit Befähigungs- statt Meisterprüfung sind zwar gemäß des Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) den Handwerksberufen gleichgestellt, dürfen den Titel Meister aber nicht tragen, obwohl beide Prüfungen dem akademischen Grad Bachelor entsprechen. Sparten-Geschäftsführer Reinhard Kainz erklärte, das gehe zurück auf die ehemals behördlich konzessionierten Berufe. Scheichelbauer-Schuster ergänzte: „Wir halten von dieser Unterscheidung gar nichts.“

Vorschlag zu neuer Gewerbeordnung liegt im Wirtschaftsministerium

Es bedürfe daher einer Änderung der Gewerbeordnung. Ein entsprechender Vorschlag liege dem Wirtschaftsministerium auch bereits vor, so die Spartenobfrau. Es gehe dabei nicht um Eitelkeit, erklärte Kainz, sondern um die Sichtbarkeit der Berufe. Die von der WKO-beauftragte Market-Studie zeigte auch: Zwei Drittel der 1000 Befragten im Alter ab 16 Jahren (68 Prozent) weiß über die Eintragungsfähigkeit des Meistertitels nicht Bescheid. Knapp Zwei Drittel (62 Prozent) unterstützen jedoch einen Titel für einen berufspraktischen Abschluss.

Die Umfrage ergibt auch, dass gerade ältere Menschen (80 bis 90 Prozent der Gruppe ab 50 Jahren) höheres Vertrauen in eine Meister- und Befähigungsprüfung haben. Scheichelbauer-Schuster und Kainz schließen daraus, dass mehr für die Sichtbarkeit der Berufe getan werden müsse.

Umfassende Ausbildung für „Green Skills“ notwendig

Gelingen soll das unter anderem durch „Green Skills“, also „Grüne Kompetenzen“. Derzeit definiert die WKO dazu mehr als 60 Tätigkeitsfelder in den drei Kategorien „Bauen und Sanieren“ (45 Lehrberufe), „Wärme“ (11 Lehrberufe) und „100 Prozent erneuerbarer Strom“ (elf Lehrberufe). Dazu sei eine umfassende Ausbildung notwendig. Kainz warnt daher vor Kurzausbildungen, die zu Hilfskräften, nicht aber zu Fachkräften qualifizieren würden.

Zu mehr Durchlässigkeit bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen soll künftig das neue Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung beitragen, das am 1. Mai 2024 in Kraft treten wird. Damit sollen die Meister- oder Befähigungsprüfung nicht das Ende der Berufsausbildung sein. Es gäbe einen eigenständigen berufspraktischen Bildungsweg ohne Umweg über eine Schule oder Hochschule, so Kainz. „Ein Studium ist bei uns nicht im Fokus. Uns ist wichtig, die Leute in den Branchen zu halten“, erklärte er. Scheichelbauer-Schuster meinte, wenn sich das neue System erst einmal etabliert habe, sollte „kein Kind mehr dazu gedrängt werden, nur aus Prinzipgründen zu studieren.“ (APA)