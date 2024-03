Rap, Kunst, Sport: Events rund um den Frauentag

Am 8. März ist der Weltfrauentag. In Wien finden schon im Vorfeld zahlreiche Veranstaltungen statt.

Am 8. März ist der Weltfrauentag. In Wien finden schon im Vorfeld zahlreiche Veranstaltungen statt.

In der Bundeshauptstadt tut sich wieder einiges rund um den 8. März. Führungen, Vorträge, aber auch Konzerte, Feste, Workshops und Spaziergänge stehen kommende Woche auf dem Programm.

Sie wollen tanzen, feiern, ins Museum, Vorträgen lauschen, spazieren, diskutieren, Filme sehen – die Frauen in Wien. Das können sie natürlich das ganze Jahr über. Aber rund um den 8. März drehen sich diverse Events auch um sie. Denn es ist Weltfrauentag. In Wien findet erstmal eine ganze Frauenwoche mit unterschiedlichsten Veranstaltungen statt – von 4. Bis zum 8. März. Hier ein Überblick, was kommende Woche in der Bundeshauptstadt los ist.

Ausstellungen

Die Büchereien veranstalten am 4. März von elf bis 18 Uhr in der Favoritenstraße 8 die Ausstellung „Potraits of a lady“. Erzählt werden dabei die Geschichten von Frauen, die Gewalt erfahren haben. Die Portraits sind im Rahmen eines Workshops entstanden.

Das Kunsthistorischen Museum veranstaltet eine Kurzführungsserie zu dem Thema „Mäzenin – Malerin – Modell: Frauen im Museum“. Sie finden an acht Tagen im Zeitraum von 5. bis 28. März, jeweils von 12:30 bis 13:00 statt, Details hier.

In Penzing geht eine Ausstellung den Frauenspuren im Bezirk nach: Frauen in und aus Penzing sollen damit sichtbarer gemacht werden. Petra Unger hat die Ausstellung kuratiert und konzipiert. Ab dem 4. März sind die Transparente vor dem Eingang zu der Bezirksvorstehung Penzing in der Hütteldorfer Straße 188 ausgestellt. Weitere Infos hier.

Im Haus der Geschichte Wien ist der Eintritt am Frauentag für alle gratis. Eine Sonderausstellung stellt die seit 1918 stattfindenden feministischen Kämpfe um Teilhabe in den Fokus. Für welche Anliegen um politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung haben sich Frauen im 20. Jahrhundert eingesetzt? Welche dieser Forderungen sind heute noch aktuell? Diese und weitere Fragen will die Führung beantworten. Details dazu gibt es hier.

Die Albertina begibt sich im Rahmen zweier Führungen auf die Suche nach weiblichen Positionen in dem Museum. Schon die Gründung der weltberühmten grafischen Sammlung wäre ohne Frauen nicht möglich gewesen. Sie finden 8. März 17 und 17.30 Uhr sowie um 18 und 18.30 Uhr statt. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Die Kosten betragen fünf Euro. Weitere Informationen hier.

Das Museumsquartier will über Brüste sprechen. Jeden ersten und letzten Donnerstag des Monats gibt es in der Kunsthalle um 17.30 Uhr Führungen durch die Ausstellung Darker, Lighter, Puffy, Flat, die sich mit den Bedeutungen der Brust in der Geschichte der Kunst, aber auch in Gesellschaft und Kultur auseinandersetzt. Detaillierteres hier.

Bewegung

Die Mobilitätsagentur Wien hat sich zum Frauentag eine besondere Challenge überlegt. Von 4. Bis 8. März sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam 8.032.024 Schritte gehen. Die Zahl verweist auf das Datum des Frauentages. Mitmachen kann man mit der „Wien zu Fuß“-App. Unter den Top 100 Teilnehmern werden Preise verlost. Maximal können 1000 Personen mitmachen. Details gibt es hier.

In der Leopoldstadt findet am 4. März ein geführter Spaziergang mit Petra Unger statt. Die Strecke führt durch das Czernin-Viertel und folgt den Spuren der Frauen in der Leopoldstadt. Treffpunkt ist um 15:30 an der Ecke Praterstraße/Aspernbrückengasse. Das Ganze dauert zwei Stunden. Interessierte müssen sich über post@bv02.wien.gv.at anmelden.

Während der Spaziergang wohl gemütlich hergeht, werden die Teilnehmerinnen beim Workout für Frauen ins Schwitzen kommen. Denn in der Brandmayergasse 37/6/1 wird am 4. März um 11:00 Uhr ein „Full Body Tabata Workout“ veranstaltet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Workshops/Vorträge

Das Frauengesundheitszentrum Fem will der Frage auf den Grund gehen, was ein gutes Selbstbewusstsein ausmacht und wie es entsteht. Der Vortrag findet am 4. März um 17 Uhr online statt. Auch kleine Übungen sind geplant. Die Anmeldung erfolgt hier..

Rappen geht auch feministisch, sagt das Zentrum für Mädchen und junge Frauen peppa und biete deshalb einen Rap-Workshop an. Er findet am 6. März 15:30 Uhr in der Hasnerstraße 61 statt. Rapperin Esra sammelt mit den Teilnehmerinnen Ideen, schreibt Texte und sucht Beats aus. Mehr erfährt man hier.

Am 4. März Mirijam Hall eine Online-Sprechstunde zum Thema sexuelle Gesundheit. Sie ist Assistenzärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe und Vorsitzende der Aidshilfe Wien. Teilnehmerinnen können in dem Zoom-Meeting Fragen stellen oder auch vorab schicken. Den Link dazu gibt es hier.

Das Frauenservice Wien veranstaltet am 6. März einen Girlpower-Workshop. Dabei geht es darum, Mädchen und junge Frauen zu bestärken sowie die eigenen Rechte als Jugendliche, Frau und Erwachsene kennenzulernen. Weiterführendes ist hier zu lesen.

Am 5. März informieren eine Juristin und eine psychosoziale Beraterin in einem Online-Vortrag, wie Frauen ihre Trennungen bzw. Scheidungen selbstbestimmt gestalten können. Besprochen werden rechtliche Informationen, Unterhalt, Vermögensaufteilung sowie auch die Frage, was alles Gewalt ist. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Den Link dazu erhalten Interessierte nach Anmeldung an zehetner@frauenberatenfrauen.at

Sonstiges

Das Gartenbaukino zeigt am 4. März um 19.30 Uhr den Film Feminism WTF der österreichischen Regisseurin Katharina Mückstein. Sie und andere Protagosnistinnen sowie MItglieder des Filmteams werden ebenfalls dort sein. Im Anschluss findet eine Feier im Foyer statt. Wer interessiert ist, erhält hier weitere Infos.

Am 7. März findet in der Gatterburggasse 2A das Frauenfest statt. Mit Musik und Tanz will man hier ein Zeichen für die Solidarität setzen. Auch Essen wird es geben. Frauenstadträtin Kathrin Gaál sowie die Vorsitzende von Amnesty International Shoura Zehetner-Hashemi werden Grußworte an die Besucherinnen richten. Zu den Details geht es hier.

Wie jedes Jahr findet auch heuer am Weltfrauentag das Offene Rathaus statt. IM Rahmen einer Messe im Festsaal werden Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen präsentiert. Am Abend finden dann zwei Konzerte statt. Von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr Load Failed & Stranded ¬- eine erst kürzlich gegründete, Band, die sich zwischen Rock, Indie und Hip Hop bewegt. Ab 19.30 Uhr wird dann die Sängerin Mira Lu Kovacs ihre Lieder zum Besten geben. Infos zu weiteren Programmpunkten gibt es hier.