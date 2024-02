Russland wird Nawalny eines Tages ehren

Ich begegnete ihm 2011 zum ersten Mal. Alexej Nawalny vertrat etwas anderes, etwas Neues. Schwedens Ex-Ministerpräsident Carl Bildt erinnert sich an seine Treffen und seine Zusammenarbeit mit Nawalny.

Spekulationen gibt es viele. Doch vermutlich werden wir nie genau erfahren, wie und warum Alexej Nawalny in der entlegenen arktischen Strafkolonie, in der er inhaftiert war, starb. Die Erklärung, die russische Beamte zwei Minuten nach dem Tod des populären Oppositionsführers abgaben, wird nie geglaubt werden, und die Verzögerung bei der Freigabe seines Leichnams an seine Mutter verstärkt den Verdacht nur noch.

Wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass Nawalny heute noch am Leben wäre, wenn es den Kreml nicht gäbe. Nachdem das Regime von Präsident Wladimir Putin vor einigen Jahren versucht hatte, ihn mit einem hoch entwickelten Nervengift zu töten, wurde er in immer brutalere Gefängnisse verlegt. Da in Russland in diesem Jahr „Präsidentschaftswahlen“ stattfinden, wurde Nawalny offenbar als zu gefährlich eingestuft, um ihn am Leben zu lassen.

Ich lernte Alexej Nawalny Anfang 2011 bei einer Konferenz in Moskau kennen. Ich war eingeladen, zu Ehren von Andrej Sacharow zu sprechen, dem Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe und späteren Vertreter der liberalen Opposition in der späten Sowjetära. Tatsächlich war Nawalny einer der Hauptgründe für meine Reise. Er war gerade dabei, sich einen Namen zu machen, und wir verabredeten uns zu einem Frühstück, aus dem ein langes Gespräch wurde.

Seine Waffe, das Exposé

Anders als die alte Dissidentengeneration, die das Sowjetregime mit Feder und Worten bekämpft hatte, vertrat Nawalny etwas anderes, etwas Neues. Seine Waffe war das dokumentarische Exposé. Mit großem Aufwand deckte er die Korruption und den Reichtum der herrschenden Elite auf und nutzte diese Enthüllungen dann, um den Volkszorn gegen ein Regime zu mobilisieren, das nicht nur seine Macht zementierte, sondern sich auch schamlos bereicherte. Seine Methoden ähnelten denen eines Buchhalters oder eines Anwalts: Fakten sammeln, den Spuren des Geldes folgen, Machenschaften aufdecken und Korruptionsnetzwerke aufspüren.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Einige Mitglieder der alten Oppositionskreise begegneten ihm schon damals mit großem Misstrauen. Ihre Methoden waren nicht mit seinen zu vergleichen, und sie konnten nie mit seiner Fähigkeit mithalten, so große Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Als ich jedoch Zeuge seiner Entschlossenheit und Strategie wurde, erkannte ich, dass er das Zeug zu einem zukünftigen Führer hatte.

In den folgenden Jahren trafen wir uns nur noch wenige Male. Er war kein Mann, der häufig an internationalen Konferenzen oder diplomatischen Treffen teilnahm. Er verbrachte sein Leben damit, die Menschen in seinem riesigen Land zu inspirieren und zu organisieren. Diese Bemühungen wurden durch Gefängnisaufenthalte aufgrund erfundener Anschuldigungen unterbrochen. Aber selbst dann nutzte er seine Zeit, seinen Charme und seine Überzeugungskraft, um die Gefängniswärter von seinen Ansichten zu überzeugen.

Angriff auf mich und ihn

Die Behörden missbilligten meinen Kontakt zu Nawalny. Nach unserem ersten Treffen behauptete eine Zeitung, die dem Regime nahesteht, eine Abschrift unseres Frühstücksgesprächs gefunden zu haben. Sie veröffentlichte einen Angriff auf ihn, mich und Schweden. Allerdings bot die lange Abhöraktion des FSB (Inlandsgeheimdienst) nichts besonders Sensationelles.

So war es auch bei unserem letzten Treffen. Damals schlug Russland dunklere Wege ein, und wir mussten unsere Vorbereitungen mit Vorsicht treffen, da wir die Machenschaften des FSB fürchteten (die sich zu einem Muster entwickelt hatten). Aber unsere Pläne haben schließlich gut funktioniert. Wir haben viel Zeit damit verbracht, über die politische Zukunft Russlands und die Gefahr der Besessenheit des Regimes von der Ukraine zu sprechen. Nawalny konnte jedoch ohne Probleme abreisen.

Der Autor Carl Bildt (*1949) ist ehemaliger Ministerpräsident und Außenminister Schwedens. Er war von 1991 bis 1994 Ministerpräsident von Schweden, nach dem Dayton-Abkommen von 1995 bis 1997 Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und von 2006 bis 2014 schwedischer Außenminister. Er war Politiker der Moderata samlingspartiet, sie ist eine bürgerlich-konservative Partei mit liberalem Wirtschaftsprogramm.

Carl Bildt in Brüssel im Jahr 2009. AP Photo/Yves Logghe

Drei Tage später jedoch eröffnete der wichtigste Kreml-nahe TV-Sender Russlands seine Nachrichtensendung mit Fotos von versteckten Kameras und einem weiteren langen Angriff auf mich, Nawalny und unsere angeblichen Verschwörungen gegen Russland. Da wir nur wenige Minuten zuvor den Ort unseres Treffens gewechselt hatten, konnten die Kameras und Mikrofone nur flüchtig einfangen, wie wir in einem anderen Raum verschwanden. Das mag verdächtiger gewirkt haben, als es tatsächlich war. Wir hätten unsere Ansichten gern mit den Sicherheitsdiensten geteilt, aber ihre Inkompetenz hat uns daran gehindert.

Wie kein anderer Oppositionsführer in Russland konnte Nawalny die Menschen inspirieren und mobilisieren. Deshalb hat das Regime stets alles getan, um seine Kandidatur bei Wahlen zu verhindern. Bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen 2013 schaffte er es dennoch auf den Wahlzettel. Trotz massiver Bemühungen des Regimes, die Stimmen der Opposition zu unterdrücken, erhielt er fast ein Drittel der endgültigen Stimmen. Ob Nawalny in einem freien Russland zum Präsidenten gewählt worden wäre, werden wir nie erfahren. Aber ich habe keinen Zweifel, dass er gute Chancen gehabt hätte. Er war der talentierteste Politiker des Landes.

Er wollte ein besseres Russland

In einem langen Kommentar, den er aus dem Gefängnis heraus verfasste, machte er deutlich, dass die Beendigung des von Putin begonnenen Krieges gegen die Ukraine – und nicht einmal die Beseitigung von Putin selbst – eine Voraussetzung für das von ihm angestrebte bessere Russland sei. Er führte den gegenwärtigen Zustand Russlands auf ein politisches System mit extremer Machtkonzentration zurück und skizzierte die Vision eines Russland mit einem offenen parlamentarischen Regierungssystem. Nur mit einem neuen politischen Modell könne Russland „aufhören, ein Anstifter von Aggression und Instabilität zu sein“.

Nun ist Nawalny nicht mehr da. Aber zweifellos wird sein Vermächtnis weiterleben und das Regime verfolgen, das sich hinter den hohen Mauern des Kreml versteckt. Eines Tages, in einem anderen Russland, wird ihm die Ehre zuteilwerden, die er verdient.

Hinweis: Carl Bildt gilt als Unterstützer Alexej Nawalnys. Wie die „Süddeutsche“ jüngst schrieb, gehört er zum Aufsichtsrat der Antikorruptionsstiftung Nawalnys, die in Russland zur „unerwünschten Organisation“ erklärt wurde. Dazu gehören unter anderen auch der frühere belgische Premier Guy Verhofstadt und die amerikanische Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum.



Übersetzung: Andreas Hubig

Copyright: Project Syndicate, 1995–2024

Reaktionen an: debatte@diepresse.com