Kommt ein Geiseldeal bis zum Wochenende zustande?

Joe Biden mit Talkshow-Moderator Seth Myers im Eissalon in New York. Reuters

US-Präsident Biden steckte Zeitrahmen für ein Abkommen ab: „Wir sind nah dran.“ Noch aber fehlt die Zustimmung der Hamas.

Joe Biden wirkte animiert, als er beim Eisschlecken vor dem TV-Studio in New York vor Reportern seine Einschätzung über die Lage im Nahen Osten abgab. Der US-Präsident steckte nach einem Interview in der Late-Night-Show von Seth Myers, in dem der 81-Jährige angesichts republikanischer Verschwörungstheorien über eine angebliche Wahlempfehlung von Taylor Swift seine Schlagfertigkeit unter Beweis stellte, einen Zeitrahmen für die Verhandlungen über einen Geiseldeal im Nahen Osten ab.

Bis zum Wochenende, so Bidens optimistische Prognose, sollte die Vereinbarung stehen. Am Montag könnte dann die Waffenruhe beginnen. „Wir sind nah dran.“ So habe es ihm Jake Sullivan, sein Sicherheitsberater, berichtet, der in Verbindung zu den Verhandlungspartnern steht.

Kriegskabinett sagt Ja