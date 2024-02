Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.



Deutsche Fregatte wehrt Houthi-Angriff ab: Die im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen eingesetzte deutsche Fregatte „Hessen“ hat den ersten Angriff der aus dem Jemen agierenden Houthi-Miliz abgewehrt. Das an der EU-Militärmission „Aspides“ beteiligte Schiff hat am Dienstag zwei feindliche Flugziele erfolgreich bekämpft. Es war der erste scharfe Waffeneinsatz der Deutschen Marine in dem Einsatz, der als gefährlichste Marine-Mission in der Geschichte der Bundeswehr gilt. Mehr dazu

Trump siegt auch bei Vorwahl in Michigan: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat Michigan wie erwartet gewonnen. Trump lag nach Auszählung von rund zehn Prozent der Stimmen gut 30 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin Nikki Haley. Mehr dazu

Apple stoppt offenbar E-Auto-Pläne: Die zuletzt knapp 2000 Mitarbeiter des Projekts seien am Dienstag von der Ankündigung überrascht worden, so der Finanzdienst Bloomberg und das „Wall Street Journal“. Viele von ihnen sollen nun offenbar an Künstlicher Intelligenz arbeiten, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Von Apple gab es zunächst keinen Kommentar. Mehr dazu

186 Vierjährige feiern heuer „ersten“ Geburtstag: 186 vierjährige Kinder, die in Österreich geboren wurden, können sich am 29. Februar 2024 über ihren „ersten richtigen“ Geburtstag freuen, wie Statistik Austria auf Anfrage mitteilte. Für insgesamt 4835 Frauen und Männer, die hierzulande an einem Schalttag das Licht der Welt erblickten, steht der eingetragene Tag ihrer Geburt heuer wieder im Kalender. Mehr dazu

Wenn Oma für Jüngere umziehen muss: Die jüngste Wohnraumdiskussion kratzt am Grundpfeiler der Demokratie, meint Josef Urschitz. Mehr dazu

Milliardenspritze für den Bau: Was kann das schwarz-grüne Wohnbaupaket? Eine Milliarde Euro will die Regierung ausgeben, um die erlahmte Bauwirtschaft anzukurbeln. „Presse“-Vize-Chefredakteur Gerhard Hofer erklärt im Podcast, was an dem Paket gut ist, was problematisch und was nach einer „ganz gefährliche Drohung“ klingt. Mehr dazu