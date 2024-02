Energie, Verkehr, Raumordnung: Wie die Klimaziele erreichbar werden

Wie ist es möglich, dem Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2040 zumindest nahe zu kommen? Darauf geben österreichische Klimawissenschaftler mit einer Studie auf mehr als 320 Seiten Antwort. Der Bericht wurde am Mittwoch präsentiert.

Startschuss für die vorliegende Arbeit ist der „Nationale Energie- und Klima-Plan“ (NEKP), das anschließende Konsultationsverfahren und die darin gesammelten Vorschläge für zusätzliche Maßnahmen. Im Zuge dieses Verfahrens sind 100 Stellungnahmen mit insgesamt 1408 einzelnen Vorschlägen abgegeben worden. Dieses Material hat nun das Climate Change Cetre Austria (CCCA) unter die Lupe genommen, geordnet und bewertet. Im CCCA arbeiten die führenden Klimawissenschaftlerinnen des Landes interdisziplinär zusammen.

Die 1408 Einzelmaßnahmen wurden zu Themenbündeln zusammengefasst, priorisiert und Themenbereichen zugeordnet. 79 Cluster mit insgesamt 671 Maßnahmen werden als „hoch empfehlenswert“ eingestuft. Die meisten Maßnahmen (jeweils mehr als 300) wurden in den Bereichen Verkehr, Raumplanung und Stadtentwicklung sowie Energie, Industrie, Infrastruktur und schließlich Governance und Recht vorgeschlagen.

Weniger Unfälle, weniger Todesopfer

Während die im vorliegenden NEKP-Entwurf enthaltenen Maßnahmen nicht ausreichen, das Klimaziel bis 2030 (ein Minus an Treibhausgasemissionen um 48 Prozent, auf der Basis 2005) und die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, wäre dies durch die im Konsultations-Verfahren gesammelten Vorschläge durchaus möglich. Sie im Detail Zeitpunkten konkret zuzuordnen, wäre verfrüht, zumal das Reduktionspotential vom Datum der Umsetzung und der begleitenden Maßnahmen abhängt.

Einen wesentlichen Raum nimmt das Spannungsfeld zwischen Auto und öffentlichem Verkehr ein. So wird in mehreren Stellungnahmen eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verlangt – auf 30/80/100. Solche Maßnahmen wären sofort möglich und hätten nicht nur ein Sinken der Treibhausgas-Belastung zur Folge. Es gäbe auch um 15 % weniger Unfälle und 28% weniger Todesopfer im Straßenverkehr.

Weniger Potential (als im NEKP angenommen) wird dagegen den E-fuels zugeschrieben, nicht zuletzt wegen des vergleichsweise geringen Wirkungsgrades im Einsatz wie in Herstellung. Ganz abzuschreiben seien e-fuels allerdings auch nicht, sie seien für den Einsatz in Nischenmärkten (in Teilbereichen des Güterverkehrs) wichtig. Treibhausgassenkend wäre auch, wenn Unternehmen für Rücksendungen im Online-Handel eine Gebühr bezahlen müssten.

Viele Vorschläge zielen auf eine flächendeckenden, fahrleistungs-, tageszeit- und fahrzeugtyp-abhängige Straßenmaut ab und fordern Anreize dafür, dass keine Verbrennungsmotoren mehr verwendet werden. Generell solle der Umstieg auf umweltverträgliche Mobilität – öffentlichen Verkehr, Fahrrad, zu Fuß – umgestiegen werde.

Als wesentlich wird auch einghestuft, die Raumordnung zu überarbeiten – dies sei sowohl im Verkehrsbereich notwendig, als auch bei der Energieversorgung. In der Energiepolitik haben Photovoltaik und Windkraft eine zentrale Rolle, während Wasserkraft und Biomasse bereits jetzt einen hohen Ausbaugrad haben. Auch Wasserstoff wird in den Vorschlägen Platz eingeräumt. Wesentlich ist dabei, dass die im Herstellungsprozess nötige Energie erneuerbar gewonnen wird.

Distanz gegenüber CO 2 -Speicherung

In den Maßnahmen wird auch die Speicherung von Kohlendioxid (CCS) mehrmals genannt; die CCCA-Wissenschaftler stehen dem aber distanziert gegenüber: „Zu beachten sind die hohen Investitionskosten und der hohe Energieaufwand sowie mögliche weitere Unsicherheiten (z. B. Leckagen in Speicherstätten). Für CCS müssten neue gesetzliche Rahmen-bedingungen geschaffen werden, welche auch das langfristige „Monitoring und Verification” regeln. CCS kann daher mittel- und langfristig einen Beitrag zur CO 2 -Emissionsreduktion leisten“, dürfe aber nicht als „Alternative zum Umstieg auf erneuerbare Energien und zu Energieeffizienzmaßnahmen“ gesehen werden. Alternativen Reduktionsmaßnahmen, welche zur Vermeidung von fossiler Energienutzung und damit zum Strukturwandel beitragen, sei der Vorrang einzuräumen, heißt es in der Bewertung.

Im Kompetenzengewirr der Raumplanung laufen die Vorschläge auf eine „umfassende Klimareform“ der gesamten Wohnrechtsmaterie hinaus – Änderungen des Wohnungs-Eigentums-, Mietrechts- und des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes seien überfällig – inklusive Leerstands- und Brachflächenmanagement.

Änderung der Landnutzung ist dabei das Schlüsselwort, aber auch im Zusammenhang mit den Ernährungsgewohnheiten und der Tierhaltung. Gefordert wird ein System von Maßnahmen, die ineinander greifen. Und so ist folgerichtig, dass bei der Bewertung gewarnt wird, Klimaschutz nicht auf Kosten der Biodiversität zu betreiben. Hier müsse langfristig gedacht werden.

Etwa auch im Wald: Derzeit werden 88% des jährlichen Holzzuwachses geerntet. Obwohl also mehr nachwächst als genutzt wird, nimmt die Funktion des Waldes als Kohlenstoff-Senke ab. Um 2070 könnte der österreichische Wald auf Dauer mehr CO 2 in die Atmosphäre abgeben, als er ihr entnimmt.

Im Entwurf des Energie- und Klimaplans wird die Annahme durchgespielt, dass die Nutzung von Holz für Energiezwecke um zehn TerraWattstunden gesteigert wird. „Bei Deckung aus primärer Waldbiomasse in Österreich steigerte sich die Nutzung (primäre Holzernte) des Waldes hypothetisch auf 103 % des derzeitigen Zuwachses; der Wald würde damit zur Emissionsquelle.“ Insgesamt unterstreichen die Wissenschaftler die Notwendigkeit, Öko-Systeme zu renaturieren – das gilt in besonderem Ausmaß auch für Moore, die weit mehr Kohlenstoff binden als die gleiche Fläche Waldes.

Hohe Zustimmung, aber Ablehnung beim Verkehr

Zahlreiche Vorschläge ranken sich auch um die unterschiedlichen Aspekte der Kreislaufwirtschaft – auch das ein zentraler Begriff beim Umbau zu einer klimafreundlichen Zukunft.

27 Stellungnahmen stammen von Interessensvertretungen, 22 von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), 15 von Unternehmen, weitere 15 von Privatpersonen, zehn von Gebietskörperschaften, vier aus wissenschaftlichen Einrichtungen; sieben Kommentare waren den genannten Gruppierungen nicht zuordenbar.

28 der 79 als „hoch empfehlenswert“ eingestuften Maßnahmen-Cluster werden durch den Fragenkatalog einer repräsentativen Umfrage (1500 Befragte) abgedeckt, die vor einigen Wochen durchgeführt worden ist und wissen wollte, wie hoch die Akzeptanz für Klimaschutz-Maßnahmen ist. 24 Cluster haben demnach hohe Akzeptanz. Geringe Zustimmungswerte gibt es allerdings im Verkehr (konkret bei Tempolimit und beim Stopp des Infrastrukturausbaus bei Straßen); gleichzeitig treten diese Befragten stark für andere Maßnahmen im Verkehrsbereich ein, etwa den Ausbau von Rad- und Fußweginfrastruktur.

„Klimaschutz im größeren Kontext denken“

Der NEKP-Entwurf hätte ursprünglich bereits bis Ende Juni nach Brüssel geschickt werden sollen, wurde aber erst zu Sommerbeginn des Vorjahres zur Konsultation aufgelegt.

Nach Ablauf der öffentlichen Partizipation haben die CCCA-Experten im September begonnen, die Fülle von Vorschlägen zu analysieren. Die federführenden Wissenschaftler sind Karl Steininger, Gottfried Kirchengast (Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz), die emeritierte Universitätsprofessorin Helga Kromp-Kolb, Sigrid Stagl (Institut für ökologische Ökonomie der WU Wien) und der IPCC-Co-Autor Keywan Riahi (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse, IIASA).

Wie geht es weiter? Im Umwelt- und Klimaministerium werden die Stellungnahmen in den NEKP eingearbeitet. Der endgültige Bericht muss dann bis Ende Juni diesen Jahres an die EU-Kommission geschickt werden.

Wer auch immer in den kommenden Jahren und Monaten die Verantwortung für Klimpolitik haben wird: Er oder sie kann nicht sagen, man müsse Details ausarbeiten, ehe man an die Umsetzung gehe. Mit diesem Bericht liegen die Details vor, man kann an den Start gehen und Klimapolitik konsequent umsetzen. Und eine Weiterentwicklung ins Auge fassen; denn Helga Kromp-Kolb, Doyenne der Klimaforschung in Österreich, ergänzt: „Die Klimakrise ist nur ein Symptom eines verfehlten, nicht nachhaltigen Umganges mit Natur und Mensch. Klimaschutzmaßnahmen sind daher immer auch im größeren Kontext der nachhaltigen Entwicklung zu denken.“

Der CCCA-Bericht über die NEKP-Maßnahmen

Die Maßnahmen aus den Stellungnahmen