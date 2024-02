Inklusion: Rauch will „Lohn statt Taschengeld“ vor dem Sommer umsetzen

Man sei dabei, mit den Ländern Projekte aufzustellen, erklärte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) im Nationalrat.

Die Sitzung des Nationalrats hat am Mittwoch - auf Wunsch der Grünen - mit einer Debatte um Inklusion von Menschen mit Behinderungen begonnen. Man arbeite an Maßnahmen für Lohn statt Taschengeld, vor dem Sommer soll es Ergebnisse geben, sagte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Später beschäftigt sich der Nationalrat etwa mit einer Hausarzt-Reform, die steuerliche Absetzbarkeit des Kirchenbeitrags wird ausgeweitet.

Die Staatenprüfung Österreichs im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention habe gezeigt, dass es noch in einigen Bereichen Verbesserungsbedarf gebe, etwa bei inklusiver Bildung, sagte Rauch. Gleichzeitig wies er auf bereits umgesetzte Maßnahmen der Regierung hin - etwa das Pilotprojekt für eine bundeseinheitliches Modell der persönlichen Assistenz oder die spätere Durchführung der Arbeitsunfähigkeitsfeststellung. Jetzt sei man dabei, mit den Ländern Projekte aufzustellen, um Lohn statt Taschengeld zu verankern, so der Minister. Die Strukturen seien da, vor dem Sommer werde man das noch schaffen, zeigte er sich überzeugt. Man wolle die Menschen aus den Werkstätten, in denen sie nur Taschengeld erhalten, herausholen, sie sollen am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, sagte auch ÖVP-Behindertensprecherin Kira Grünberg.

Opposition fordert weitergehende Maßnahmen

Für die Behindertensprecher der Opposition reichen die Anstrengungen der Regierung indes nicht. Verena Nussbaum (SPÖ) forderte etwa ein inklusives Bildungssystem, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und „One-Stop-Shops“ als zentrale Ansprechstellen für Unterstützungsleistungen. Christian Ragger (FPÖ) forderte neben Lohn statt Taschengeld auch bundesweite Regelungen. Fiona Fiedler (Neos) kritisierte, dass es keinen Rechtsanspruch auf ein 11. und 12. Schuljahr für Kinder mit Behinderung gibt.

Zurück im Nationalrat ist seit Mittwoch Gastronom Sepp Schellhorn (Neos). Er übernimmt das Mandat von Julia Seidl, die sich auf die Innsbrucker Gemeinderatswahl konzentrieren will. (APA)