Die Vegan-Aktie Beyond Meat springt um mehr als 80 Prozent hoch

Der Hersteller von Fleischersatzprodukten ist weit davon entfernt, profitabel zu sein. Der Verlust ist zuletzt sogar mächtig gestiegen. Warum explodiert dann die einst so gehypte Aktie nun wieder?

Der Fleischalternativen-Anbieter Beyond Meat gibt Anlegern mit seinen jüngsten Quartalszahlen neuen Mut. Die Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel am Dienstag zeitweise um mehr als 80 Prozent hoch. Was ist der Grund?

Die kalifornische Firma übertraf im vergangenen Vierteljahr trotz eines Geschäftsrückgangs die Markterwartungen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich zwar um knapp acht Prozent auf rund 73,7 Millionen Dollar (rund 68 Mio Euro). Analysten hatten im Schnitt aber mit einem noch deutlicheren Rückgang auf 66,8 Millionen Dollar gerechnet.

Begeistert waren die Anleger sichtlich auch von den Aussagen von Konzernchef Ethan Brown, das Unternehmen profitabler zu machen. Brown will unter anderem die Betriebskosten, die er schon 2023 zurückgefahren hat, verringern, die Preise anpassen und einen neuen, gesünderen Beyond Burger auf den Markt bringen. Die Änderungen „werden unser Geschäft stärken“, sagte er.

Der Kurssprung der Aktie ist unter anderem auf einen Short-Squeeze zurückzuführen, sprich eine Angebotsknappheit des Wertpapiers, das zuvor in großer Anzahl leerverkauft wurde. Die vielen Leerverkäufer mussten ihre offenen Positionen glattstellen, indem sie Aktien zurückkauften.

Unter dem Strich hat das Unternehmen im vierten Quartal unter anderem wegen der anfänglichen Kosten von Sparmaßnahmen einen Verlust von gut 155 Millionen Dollar eingefahren – nach roten Zahlen von rund 67 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Schuldenstand beträgt 1,1 Milliarden Dollar.

Trotz des Kurssprungs auf rund 13,50 Dollar ist die Aktie von Beyond Meat weit von einstigen Spitzenwerten auf dem Höhepunkt des Hypes um Fleischalternativen entfernt: So kostete sie 2019 zeitweise mehr als 200 Dollar. Die Erwartungen von Investoren, dass der Markt rasant wachsen würde, hatten sich jedoch nicht erfüllt und entsprechend setzte Ernüchterung ein. Dies auch deshalb, weil Fleischersatz längst von vielen Anbietern entdeckt wurde und hier auch große Lebensmittelkonzerne mitmischen. (Apa/red.)