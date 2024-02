Spielzeugpistole führte zu Polizei-Großeinsatz

Am Mittwoch wurden zwei Kinder dabei beobachtet, wie sie mit einer Schusswaffe hantierten. Was folgte, war ein Großeinsatz der Polizei.

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochvormittag in einer Mittelschule in Laßnitzhöhe (Graz Umgebung) ab. Gegen 7:30 Uhr beobachtete ein Passant zwei Buben auf einem Gehsteig in der Nähe der Schule, wie sie mit einer Pistole hantierten, und alarmierte die Polizei.

Diese rückte mit einem Großaufgebot an Streifenwagen und Beamten aus, auch das Sondereinsatzkommando Cobra/DSE wurde herangezogen. Zeitgleich wurden auch Schule wurde benachrichtigt und das Lehrpersonal aufgefordert, mit den Schülern in den Klassen zu bleiben. Die Einheiten der Cobra durchsuchten und sicherten die Schule.

Bis sich die beiden 13-jährigen Schüler gegen 8:40 Uhr bei ihrem Klassenlehrer meldeten und ihm die Spielzeugpistole übergaben, die sie zuvor in einem Supermarkt gekauft hatten. Sie gaben sofort zu, der Grund für den Einsatz zu sein.

Dieser wurde daraufhin abgebrochen. Ein strafrechtlich relevanter Tatbestand lag nicht vor. Mit den beiden Burschen wurde im Beisein der Eltern ein, wie die Polizei mitteilte, „belehrendes Gespräch“ geführt. (red.)