Country Garden unter Druck: Chinas Immobilienkrise weitet sich aus

Der Immobilienentwickler sieht sich mit einem Liquiditätsantrag eines Gläubigers konfrontiert.

Der Druck auf Chinas größten privaten Immobilienentwickler Country Garden wächst. Ein Gläubiger, dem Country Garden 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar (190 Mio. Euro) schuldet, hat beantragt, das Unternehmen zu liquidieren, wie Country Garden in einer Pflichtmitteilung am Mittwoch offenlegte. Der Immobilienentwickler, der seit Monaten versucht, seine Schulden neu zu ordnen, kündigte „entschiedenen“ Widerstand gegen den Antrag von Ever Credit Ltd. an, einer Tochter des börsennotierten Hongkonger Investors Kingboard Holdings. Man arbeite weiter mit den ausländischen Gläubigern an einem Sanierungsplan. Das zuständige Gericht in Hongkong hat eine Anhörung für den 17. Mai angesetzt. Ein Liquidationsantrag gegen ein Unternehmen kann bei einem Hongkonger Gericht dann gestellt werden, wenn der Gläubiger Schulden von mindestens 10.000 Hongkong-Dollar hat.

Mehr lesen Antwort auf die Immobilienkrise: Peking senkt Zinsen deutlich

Verkauf von Projekten

Country Garden, das übrigens von einer der reichsten Frauen Chinas, Yang Huiyan geleitet wird, versuchte die Finanzmärkte und die Kunden zu beruhigen: „Die radikalen Maßnahmen eines einzelnen Gläubigers“ hätten weder Folgen für die Fertigstellung von Häusern noch für den normalen Geschäftsbetrieb oder die Umstrukturierung der Auslandsschulden, teilte das Unternehmen auf Anfrage von Reuters mit. So richtig überzeugt zeigten sich die Anleger ab nicht, die Aktien von Country Garden fielen um elf Prozent. Der Kursverlust auf Ein-Jahressicht beläuft sich auf über 70 Prozent. Kingboard hatte bereits im Oktober versucht, Druck auf Country Garden auszuüben, indem der Investor seinen Kredit fällig stellte.

Der überhitzte chinesische Immobilienmarkt, der für ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts steht, ist seit Jahren in der Krise. Ein Gericht in Hongkong hatte Ende Januar die Abwicklung von Evergrande, der am höchsten verschuldeten Immobiliengesellschaft der Welt, angeordnet. Country Garden ist gemessen an der Zahl seiner Immobilienprojekte in China fast viermal so groß wie Evergrande, hat aber weniger Schulden: Ende Juni 2023 standen Verbindlichkeiten von umgerechnet rund 180 Milliarden Euro in den Büchern, doch nur gut 14 Milliarden Euro stehen in den nächsten zwölf Monaten zur Rückzahlung an - das ist etwas mehr als Country Garden auf der hohen Kante hat.

Die Führung von Country Garden hatte Anfang des Jahres gewarnt, dass sich die Immobilienkrise in China länger hinziehen werde als gedacht, und dass das Unternehmen vor weiteren ernsten Herausforderungen stehe. Um Geld in die Kasse zu bekommen, versucht das Unternehmen seine Projekte im Ausland zu verkaufen, darunter einen Wohnkomplex im Osten von London.

Schon länger Probleme

Mit Liquidationsanträgen versuchen Gläubiger Druck auf Schuldner auszuüben, vernünftige Sanierungspläne vorzulegen, sagt CreditSights-Analyst Nicholas Chen. Ausländische Gläubiger gingen bei einer Abwicklung von Country Garden voraussichtlich leer aus. Im Oktober hatte das Unternehmen eine Zinszahlung über 15 Mio. Dollar ausfallen lassen. Ob es inzwischen schon zu Verhandlungen mit einem Gläubigerausschuss gekommen ist, war am Mittwoch offen. „Country Garden hat sich zu viel Zeit gelassen, seine Berater ausgetauscht und Zeit verschwendet. Deshalb ist es keine Überraschung, dass die Leute die Geduld verlieren“, so ein Gläubiger. (Reuters)