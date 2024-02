EU-Parlament schränkt den Zugang für Amazons Lobbyisten ein

Das EU-Parlament in Brüssel.

Das EU-Parlament in Brüssel. APA / European Bioplastics

Interessensvertreter von Amazon verlieren ihre Hausausweise im Europäischen Parlament. Lobbyisten des US-Konzerns zeigten keine Bereitschaft, mit Abgeordneten über Arbeitsbedingungen in Logistikzentren zu sprechen.

Der Streit zwischen dem US-E-Commerce-Riesen Amazon und dem Europäischen Parlament spitzt sich zu. Die Lobbyisten des Konzerns dürfen das Parlamentsgebäude in Brüssel nun nicht mehr uneingeschränkt betreten. Ihnen werden die Hausausweise entzogen, berichtet die „Financial Times“.

Der Entzug der Langzeit-Zugangsausweise wurde auf Antrag des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) erteilt. Amazon habe sich mehrmals geweigert, an Anhörungen zu den Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren des Online-Konzerns teilzunehmen, zuletzt im Jänner, beklagen die Parlamentarier, die in ihrem Ansinnen von mehr als 30 NGO unterstützt wurden.

EU streitet seit Jahren mit Amazon

„Es ist unzumutbar, dass Parlamentsmitglieder Lobbyisten ausgesetzt sind, während ihnen die Chance entzogen wird, die Interessen europäischer Bürger zu vertreten“, heißt es in einem Schreiben an Parlamentspräsident Robert Metsola, der dem britischen Blatt vorliegt. Die Parlamentarier hätten demnach keine Möglichkeit gehabt, die Verletzungen von EU-Recht durch Amazon zu beanstanden.

Amazon streitet seit Jahren mit der EU. Es geht nicht nur um die Arbeitsbedingungen in Warenlagern für Mitarbeiter, niedrige Bezahlung und den restriktiven Umgang mit Gewerkschaften. Sondern auch darum, ob Amazons Geschäfte in Europa wettbewerbskonform sind.

14 Lobbyisten hatten Zugang zum EU-Parlament

14 Lobbyisten hatten noch im Februar Zutritt zum Parlamentsgebäude, zeige das Transparenzregister des EU-Parlaments, schreibt die „Financial Times“. Auch Agenturen führten immer wieder Lobby-Arbeiten für den Handelskonzern mit Sitz in Seattle durch. 2022 habe Amazon drei Millionen Euro für EU-Lobbying ausgegeben.

Amazon kritisiert den Schritt

Amazon kritisierte den Schritt in einem Statement gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“: „Wir sind überzeugt, dass wir uns mit dem besten Willen engagiert haben, im Gegensatz zu einigen Kritikern, denen es mehr darum zu gehen scheint, einen Sieg zu erringen, als das Verständnis für wichtige Themen voranzubringen.“ Man sei bereit die Abgeordneten in einem Logistikzentrum zu empfangen.

Es ist erst das zweite Mal, dass das EU-Parlament den Zutritt für Unternehmensvertreter einschränkt: 2017 hatten Parlamentarier dem Agrarkonzern Monsanto die Ausweise entzogen. (red.)