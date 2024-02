Wie sich die Industrie leise verabschiedet

Das Ende eines Standorts beginnt nicht, wenn er geschlossen wird. Es beginnt damit, dass in diesen Standort nicht mehr investiert wird.



Gerhard Hofer

stv. Chefredakteur





Guten Morgen,

ich habe in den vergangenen Tagen wieder mehrere CEOs österreichischer Leitbetriebe getroffen. Und im Laufe der Woche habe ich so eine Ahnung davon bekommen, was sich in den heimischen Konzernen gerade abspielt. Ich kann meine These nicht belegen, es ist eher so ein Gefühl. Und verzeihen Sie mir, dass ich mich heute mit einer Gefühlssache an Sie wende. Noch dazu handelt es sich dabei leider um ein ungutes Gefühl.