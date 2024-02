US-Wirtschaft wuchs zum Jahresende etwas schwächer als gedacht

Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt um annualisiert 3,2 Prozent. Sowohl die Konsumausgaben der privaten Haushalte als auch die Staatsausgaben und der Export der Unternehmen trugen zum Wachstum bei.

Die US-Wirtschaft ist zum Jahresende hin etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Das Wachstum folgt auf ein kräftiges Plus von 4,9 Prozent im dritten Quartal.

Das Wirtschaftswachstum in den vergangenen drei Monaten des Jahres 2023 stand auf breitem Fundament: Sowohl die Konsumausgaben der privaten Haushalte als auch die Staatsausgaben und der Export der Unternehmen trugen dazu bei. Die Einfuhren, die das Wachstum rechnerisch schmälern, erhöhten sich ebenfalls.

US-Wachstumszahlen werden annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Vorgehensweise verzichtet, weshalb die Wachstumszahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. (APA/dpa-AFX)