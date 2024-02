Streit um 2,5-Hektar-Ziel: Boden-Offensive im Koalitionsfinale

Nachdem der Vizekanzler öffentlich Druck auf die Länder ausübte, treffen sich diese heute in Linz zu eine Boden-Konferenz. Im Vorfeld taucht ein Schreiben auf, in dem sich etwa die Salzburger Landesregierung zu dem vom Bund geforderten 2,5-Hektar-Ziel bekennt.

Seit vier Jahren steht das Ziel, den Bodenverbrauch in Österreich massiv zu begrenzen, im Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen, schon mehrfach fanden dazu – erfolglos – Verhandlungsrunden mit den für Raumordnung zuständigen Ländern und Gemeinden statt; jetzt, wenige Monate vor dem Ende der türkis-grünen Regierungsperiode, kommt wieder Schwung in die Angelegenheit. Hintergrund: Im Koalitionsprogramm wurde eine „österreichweite Bodenschutzstrategie für sparsameren Flächenverbrauch“ versprochen – und zwar mitsamt „Zielpfad zur Reduktion des Flächenverbrauchs auf netto 2,5 Hektar pro Tag bis 2030“. Dieser durchschnittliche Wert wird derzeit um ein Vielfaches überschritten, daher wird seitens des Bundes an verbindlichen Zielen für Länder und Gemeinden gearbeitet.

Aufgeflammt ist das Thema in der vergangenen Woche, als Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler einen offenen Brief an Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schrieb: „Ich bitte dich als aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, positiv auf deine Kollegen in den Bundesländern einzuwirken und die Bundesregierung dabei zu unterstützen, das im Regierungsprogramm festgehaltene Ziel der verbindlichen Begrenzung des täglichen Bodenverbrauchs (…) zu erreichen“, so Kogler. In der Vergangenheit seien die „gefährlichen Entwicklungen“ beim Bodenverbrauch nämlich „sträflich vernachlässigt“ worden. Auch Mikl-Leitner schrieb daraufhin einen Brief an Kogler, in dem sie erklärte, dass er bedenken müsse, dass für Kindergärten, Wohnbau und andere wichtige Anliegen weiterhin neue Flächen verbraucht werden müssten. Darauf antwortete wiederum Kogler, dass man „mit den gewidmeten und brachstehenden Flächen für sozialen Wohnbau, neue Kindergärten und sinnvolle Gewerbe- und Industrieflächen leicht das Auslangen finden“ könne. Neuer Flächenverbrauch sei also nicht nötig. Kogler zu Mikl-Leitner: „Weniger Altes Denken und weniger neuen Beton, das müssen auch die Landeshauptleute und zuständigen Landesrätinnen und Landesräte verstehen.“

Apropos Landesräte: Die treffen sich am Donnerstag in Linz auf Einladung des oberösterreichischen Landesrats Markus Achleitner (ÖVP) gemeinsam mit Vertretern von Städte- und Gemeindebund zur „ersten gesamtösterreichischen Raumordnungstagung“. Achleitner lehnt allerdings die vom Bund geforderten Ziele zur Reduktion der Bodenversiegelung ab – wie übrigens auch der neue Gemeindebund-Chef Johannes Pressl.

Salzburg „begrüßt“ Ziele für Länder

Welche Länder genau für und welche gegen die Umsetzung der fixen Ziele bis 2030 sind, ist unklar; die Grünen erklärten zuletzt immer wieder, dass es aufseiten der Länder auch Unterstützer gebe. Ein Beleg dafür ist ein Brief der Salzburger Landesregierung an die Raumordnungskonferenz, er liegt der „Presse“ vor. Im Schreiben, das aus dem Herbst 2023 stammt, ist nämlich unter anderem die Rede davon, dass EU-Ziele für einen Netto-Bodenverbrauch von Null „auch für die Umsetzung der österreichischen Bodenstrategie (2,5 Hektar pro Tag bis 2030) als positiv erachtet werden“. Und vor allem steht dort: „Aus Salzburger Sicht wird die Ausarbeitung von Zielwerten für die einzelnen Bundesländer ausdrücklich begrüßt“. Die österreichweit einheitliche Erhebung des Flächenverbrauchs sei daher wichtig, damit „Zielwerte für die einzelnen Bundesländer festgelegt werden können“.