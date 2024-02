Siemens Österreich erzielt 2023 „solides Ergebnis“

Im gesamten Markt, für den Siemens Österreich verantwortlich ist, stieg der Umsatz um 14,1 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Zu den Leuchtturm-Projekten im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten unter anderem die Modernisierung und Erweiterung eines intelligenten Sicherheitssystems am Flughafen Wien.

Der Umsatz von Siemens Österreich ist im Geschäftsjahr 2023 (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) nominal um 7,6 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro (2021/22: 1,31 Milliarden Euro) gestiegen. Das Betriebsergebnis stieg minimal von 72,7 auf 74,5 Millionen Euro. Das teilte die heimische Tochter des deutschen Siemens-Konzerns, die auch für 25 weitere Länder vor allem in Zentral- und Osteuropa (CEE) verantwortlich ist, am Donnerstag in Wien mit.

Im gesamten Markt, für den Siemens Österreich verantwortlich ist - der neben CEE auch nach Israel bis Zentralasien reicht - stieg der Umsatz um 14,1 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. In einer Aussendung war von „herausfordernden Rahmenbedingungen“ die Rede, in denen man „solide Ergebnisse erzielt“ habe. „Unser Erfolg basiert auf langfristigen Wachstumstrends. Diese werden angetrieben von Automatisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit“, erläuterte Siemens-Österreich-Chefin Patricia Neumann.

Neues Sicherheitssystem für Flughafen Wien

Zu den Leuchtturm-Projekten im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten unter anderem die Modernisierung und Erweiterung eines intelligenten Sicherheitssystems am Flughafen Wien. Auch zählt die Firma ein Forschungsprojekt mit der Montanuniversität Leoben zum Thema digitale Zukunftskonzepte für nachhaltige Abfallbehandlung auf oder die Inbetriebnahme von Österreichs größtem Hybridkraftwerk in Trumau in Niederösterreich, in dem Siemens-Technologie für einen optimalen Mix von Sonnen- und Windenergie sorgt.

Siemens Österreich betonte auch, dass es hierzulande rund 4500 Zulieferfirmen gibt. So leiste man „einen wichtigen Beitrag zur Gesamtwertschöpfung und für Jobs in anderen Branchen“.

Ausgehend von einem hohen Niveau 2022 wurde ein Auftragseingang in Höhe von 1,97 Milliarden Euro verzeichnet (Vorjahr: 1,66 Milliarden Euro). Beim Finanzergebnis wurde ein Einbruch von 127,4 auf 54,1 Millionen Euro verkündet. (APA)