Christa Zöchling ist nun auch beim beliebten Podcast „Dunkelkammer“ an Bord.

Michael Nikbakhshs „Dunkelkammer“ erhält erneut Zuwachs. Ex-„Profil“-Journalistin Christa Zöchling stößt demnächst zum Investigativpodcast hinzu, teilte Nikbakhshs mit. Zöchling arbeitete seit 1992 für das Nachrichtenmagazin und verließ wie auch Nikbakhsh vor knapp einem Jahr ihren langjährigen Arbeitgeber. Damit gestalten demnächst schon drei ehemalige „Profil“-Journalistinnen und -Journalisten den Podcast. Ende Jänner wurde bekannt, dass auch Edith Meinhart (sie verließ das Magazin mit Jänner diesen Jahres) eigene Folgen anfertigen wird.

Zöchling (65) wurde für ihre journalistische Arbeit mehrfach ausgezeichnet - zuletzt im Jahr 2022 mit dem Concordia-Preis in der Kategorie Menschenrechte. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Reportage „Der Hölle entrissen“, in der sie die Flucht einer Richterin und ihrer Familie vor den Taliban beschreibt. Ihr Schwerpunkt lag auf der österreichischen Innenpolitik, wobei sie sich auch intensiv mit Rechtspopulismus befasste und u.a. eine Biografie über Jörg Haider publizierte.

Platz drei für „Die Dunkelkammer“

Die „Dunkelkammer“ erfreut sich zu ihrem einjährigen Jubiläum am 3. März bereits großer Bekannt- und Beliebtheit. Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) hat im Februar erstmals objektiv vergleichbare Zahlen zu Podcasts ausgewiesen. Zum Start waren zehn Podcasts an Bord. Dabei wird die Anzahl der validen Downloads, die Anzahl der aktiven Episoden sowie die Anzahl der im Monat veröffentlichten Episoden ausgewiesen. An der Spitze der ÖAK-Teilnehmer findet sich Andreas Sators Podcast „Erklär mir die Welt“ mit 134.385 Downloads im Jänner bei sechs veröffentlichten Episoden. Dahinter findet sich „Sitzfleisch“ der Podcastwerkstatt mit 87.835 Downloads (4 Episoden) und „Die Dunkelkammer“ von Ex-„Profil“-Journalist Michael Nikbakhsh mit 54.077 Downloads (3 Episoden). (APA/red.)