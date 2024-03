Zuletzt hatte der Immobilienentwickler ARE das Signa-Projekt „Vienna Twentytwo“ in der Wiener Donaustadt zur Gänze übernommen.

Picturedesk / Robert Kalb

Der Rechnungshof kritisiert die Bundesimmobiliengesellschaft scharf – unter anderem für die Gewinne ihrer Tochter ARE. Ein Gutachten, das der „Presse“ vorliegt, belegt allerdings, dass das Immobilienunternehmen sehr wohl Gewinne machen darf.

Wien. Der Staat macht mit Immobilien kräftig Gewinn. Dafür sorgt die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Unternehmen, dessen Anteile zu 100 Prozent bei der Öbag liegen, ist mit 2003 Liegenschaften einer der bedeutendsten Immobilieneigentümer in Österreich. Zuletzt hatten die BIG und ihre Konzerntochter Austrian Real Estate GmbH (ARE) Rekordgewinne verbucht. Die stetig wachsenden Dividenden werden an die Republik ausgeschüttet.

Doch daran stößt sich der Rechnungshof. Er nimmt die ARE ins Visier und kritisiert die gewinnorientierte Ausrichtung der BIG-Tochtergesellschaft. Vor dem Jahr 2018 habe das Finanzministerium die BIG für die „möglichst kostengünstige Bereitstellung von Liegenschaften für den Bund“ genutzt. Obwohl sich der Untersuchungszeitraum laut Rechnungshof auf die Jahre 2018 bis 2021 bezieht, sieht die Behörde gleichzeitig einen „Widerspruch zwischen den strategischen Vorgaben des Eigentümers für die ARE – nämlich die Entwicklung in Richtung eines markt- und gewinnorientierten Unternehmens – und dem Ziel des Regierungsprogramms 2020–2024, den geförderten Wohnbau zu berücksichtigen“. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rechnungshofbericht hervor.