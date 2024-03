Ein warmer Skandi-Wind weht durch Hernals

Im Altbau von Content Creator Melanie Lichtenschopf findet vieles zusammen: silbernes XL-Besteck, Leuchten in Pilz-Design, Willhaben-Schätze und viel helles Holz. Die Inspirationsquelle: Stockholm.

Das Wohnhaus, in dem Melanie Lichtenschopf und Robert Czerny leben, ist ein Altbau im 17. Bezirk nahe Neuwaldegg. Diesen besonderen Standort – zwischen Naturoase und Stadtgetümmel – schätzen die beiden: „Es ist sehr grün rund um unser Haus, was uns sehr wichtig ist, da wir einen Hund haben und die Freizeit am liebsten draußen verbringen“, sagt Lichtenschopf. Hat sie Lust auf Großstadt, reicht eine zehnminütige Straßenbahnfahrt, hat sie keine, bleibt sie im Grätzl, besucht den am Samstag stattfindenden Markt oder fährt ein paar Minuten hinauf nach Neuwaldegg.

Korbmöbel und helles Holz verströmen Stockholm-Flair. D. Barbier

Die 60 Quadratmeter große Wohnung besteht aus einem großen Wohn-Esszimmer, einer Küche, einem Schlafzimmer sowie Bad und WC im typischen Altbau-Stil. Beim Blick aufs Interieur weht einem sofort ein Hauch von Stockholm-Flair entgegen: Die Möbel und Accessoires sind zum Teil zeitlose Designklassiker, nachhaltige Stücke von kleineren Brands oder Flohmarkt-Fundstücke. Durch die bewusste Nichtfarbwahl, eine Kombi aus Naturtönen, Wohnaccessoires aus hellem Holz und formschönen Korbmöbeln und Lampen, entsteht eine harmonische Skandi-Stimmung. Ihre liebsten Lampen sind von Louis Poulsen. Ein besonderes Stück ist zudem der „003 Stilts Side Table“ von Vaarnii, ein kleiner Beistelltisch aus finnischer Kiefer. Und Lichtenschopfs letzter Fund: das XL-Besteck, das einen Platz an der Wand bekommen hat. „Ich mag solche verspielten Details sehr.”

Statt Umziehen: Ausziehen