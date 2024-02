Frankreich schreibt Recht auf Abtreibung in die Verfassung

Beide Parlamentskammern in Frankreich stimmten Macrons Initiative zu, Abtreibung als „garantierte Freiheit“ zu sichern. Feministinnen hatten sich dafür starkgemacht.

Mit 267 gegen 50 Stimmen hat sich der französische Senat dafür ausgesprochen, dass der Schwangerschaftsabbruch als „garantierte Freiheit“ in der Verfassung verankert wird. Da das im selben Wortlaut verabschiedet worden ist wie zuvor bereits von den Abgeordneten der Nationalversammlung, kann nun Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag die beiden Parlamentskammern im Schloss von Versailles vereint als Kongress einberufen, um diese Verfassungsänderung definitiv zu beschließen. Es braucht dafür eine qualifizierte Mehrheit von drei Fünfteln der Stimmen. Doch nach dem klaren Votum des Senats besteht kaum noch ein Zweifel am Zustandekommen dieser erforderlichen breiten Zustimmung. Frankreich wird damit das erste Land der Welt, in dem die Verfassung Frauen das Recht auf die Abtreibung garantiert.