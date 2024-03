Was den Silberpreis antreibt

Trotz hoher Kursschwankungen hat der Silber-Preis langfristig Potenzial, zu steigen glaubt ein Vermögensverwalter. Das hat in erster Linie einen ökologischen Grund.

Der Markt für Edelmetalle sorgt immer wieder für Spekulation. Der Goldpreis notiert derzeit in einem Seitwärtstrend bei knapp über 2000 Dollar je Unze und damit nahe dem historischen Höchststand bei 2117 Dollar. Dieser wurde im Dezember 2023 erreicht. Trotz wachsender geopolitischer Spannungen ist die Notierung zuletzt nicht weiter gestiegen, auch wenn Gold in der Regel als Krisenversicherung gefragt ist. Doch das Edelmetall ist bei vielen Investoren oft auch als Form des Werterhalts gefragt, insbesondere dann, wenn die Verzinsung bei soliden Anleihen gering ist.

Bis vor Kurzem haben in diesem Zusammenhang noch viele Marktteilnehmer mit zügigen Zinssenkungen im laufenden Jahr gerechnet, weshalb das Gold zunächst wieder an Glanz gewann. Inzwischen schwinden die Hoffnungen auf eine allzu rasche Lockerung der Geldpolitik, sowohl bei der US-Notenbank Fed als auch der Europäischen Zentralbank. Zuletzt fiel die Inflationsrate in den USA im Jänner mit einem Plus von 3,1 Prozent im Jahresvergleich höher als erwartet aus. In der Eurozone verharrt die Kerninflation – sprich ohne die Preisentwicklung bei Tabak, Energie und Nahrung – auf hohem Niveau.

Die jüngsten Entwicklungen haben den Preis für Silber ebenfalls beeinflusst. Auch dieses Edelmetall wird zum Teil als Werterhalt gehortet und ist aufgrund des geringeren Unzenpreises für eine breitere Masse erschwinglich.