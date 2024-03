In den USA fallen auf Dividenden, so wie auf jene von Apple, nur Steuern in Höhe von 15 Prozent an.

In den USA fallen auf Dividenden, so wie auf jene von Apple, nur Steuern in Höhe von 15 Prozent an. APA / AFP / Patrick T. Fallon

Kapitalerträge auf Wertpapiere sind in Österreich prinzipiell steuerpflichtig. Vor allem bei Einkünften aus dem Ausland gilt es, zu hohe Abgaben und böse Überraschungen zu vermeiden. Die „Presse“ erklärt, wie man sich im komplizierten Steuerdschungel zurechtfindet.

Politische Krisen, Wirtschaftsflaute, Lieferkettenprobleme: Ungeachtet all dieser negativen Aspekte haben die meisten Unternehmen im Vorjahr durchwegs gut verdient, wie die langsam zu Ende gehende Berichtssaison gezeigt hat. Damit sprudeln auch die Dividenden: Weltweit dürften die 1200 größten Konzerne im Vorjahr laut Berechnung der Investmentgesellschaft Janus Henderson 1,63 Billionen Dollar an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben, wie die „Presse“ bereits kürzlich berichtete. Im laufenden Jahr dürfte dieser Wert sogar noch überschritten werden

Ganz ohne Wermutstropfen lässt sich das Dividenden-Vergnügen jedoch nicht genießen. Der Grund sind Steuern. Die fallen im In- und im Ausland in unterschiedlicher Höhe auf alle Kapitalerträge an - also auf Dividenden, Zinserträge aus Anleihen, Investment- bzw. Immobilienfonds sowie aus Spareinlagen. Aber auch Erträge aus Kursgewinnen beim Verkauf von Aktien oder Fondsanteilen unterliegen fiskalischen Abgaben.

Ein Dschungel an komplizierten Vorschriften also, in dem man sich leicht verirren kann? Nicht unbedingt, wenn man folgende Regeln kennt.