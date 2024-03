Kommt der deutsche Immobilien-Crash in Zeitlupe?

Deutsche Sachverständige gehen bei der Immobilienbewertung anders vor als amerikanische. Das kann Vorteile haben. Aber eben auch einen großen Nachteil. Was passiert, wenn dieser seine Wirkung entfaltet?

Als sich zuletzt Schlagzeilen über Bankenverluste wegen fauler Kredite für US-Gewerbeimmobilien mehrten, wischten viele deutsche Institute besorgte Nachfragen von Anlegern und Analysten mit dem Argument beiseite, dass die Darlehen ohnehin am Heimatmarkt vergeben wurden. Doch die unterschiedliche Praxis bei der Immobilienbewertung in Kontinentaleuropa und im angelsächsischen Raum hat zur Folge, dass die große Abrechnung womöglich noch aussteht. Und das vor allem in Deutsch­land. Die Banken des Landes sind stärker im Immobilienbereich engagiert als die meisten ihrer europäischen Wettbewerber, und es gibt Hinweise, dass sie in der Boomphase aggressiver Kredite vergeben haben.