Der Nino aus Wien: „Früher war mir alles mehr wurscht“

Ja, seitdem ich zum ersten Mal einen Wanda-Song gehört habe. Das war 2014. Da hab’ ich mir gedacht: „Arg, das ist etwas ganz eigenes.“ Und Marco Wanda dachte auch immer so groß. Als ich ihm 2012 das erste Mal auf einer Party begegnet bin, sagte er zu mir: „Ich bin Musiker, und meine Band wird die erfolgreichste in Österreich werden, denn mein Anspruch ist, dass jedes Lied, das ich schreibe, mindestens so gut ist wie ‚Strawberry Fields Forever‘“.