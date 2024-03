Buch über Besessenheit: Der Teufel in Österreich

An einem Manuskript aus dem Jahr 1609, das im Diözesanarchiv Graz-Seckau liegt. Es heißt „Beschreibung ausgetriebener böser Geister“. Dazu haben wir eine Spezialpublikation gemacht, die unter dem Titel „Der Teufel in Graz“ erschienen ist. Und dann sind wir mit Nicole Bauer in Kontakt gekommen, die unter Gegenwartsbezug als Religionswissenschaftlerin dazu arbeitet und sich mit Exorzismus in Österreich heute beschäftigt. Ab dem Zeitpunkt war klar, wir wollen uns gemeinsam noch breiter mit dem Thema beschäftigen.