Das warme Wetter kaschiert die Probleme am Bau

Die Auftragslage in der Baubranche stockt. Zwar steht jeder fünfte am Bau Beschäftigte derzeit ohne Arbeit da, das warme Februarwetter brachte aber zumindest Schadensbegrenzung.

In der Baubranche ist Feuer am Dach. Neubauprojekte werden wegen hoher Finanzierungskosten zurückgehalten. Daran wird so bald auch das diese Woche von der Bundesregierung präsentierte Baupaket nichts ändern, das vor allem die eingebrochene Auftragslage im privaten Wohnbau wieder ankurbeln soll. Zwar freut man sich in der Branche über die Milliarden-Spritze, bis derlei Pakete ihre Wirksamkeit entfalten, vergehen in der Regel allerdings mehrere Monate.

Dass es auf dem Bau derzeit alles andere als rosig läuft, macht sich längst auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar: Zuletzt waren in der Bauwirtschaft 50.934 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos oder in Schulung vorgemerkt, ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt eine am Freitag präsentierte AMS-Sonderauswertung. „Die Entwicklung in der Bauwirtschaft ist derzeit wenig erfreulich“, konstatiert AMS-Chef Johannes Kopf. Obwohl im Februar wegen des überdurchschnittlich warmen Wetters an mehr Baustellen gearbeitet wurde als sonst zu dieser Jahreszeit, sei die Arbeitslosigkeit saisonbedingt immer noch hoch.

Katerstimmung kommt erst