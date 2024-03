Die Welt fordert volle Aufklärung von Israel

Nach einer Massenpanik samt Schießerei in Gaza mit 112 Toten verhinderten die USA eine Resolution im UN-Sicherheitsrat gegen Israel. Die Hoffnung auf eine Feuerpause ist vage.

Schock, Entsetzen und Kritik an Israel: So reagierte die internationale Gemeinschaft auf die Nachricht aus Gaza City über den Tod von 112 Palästinensern und von rund 700 Verletzten nach einer Massenpanik im Südwesten der devastierten Stadt. Von der UNO in New York über Paris, Berlin bis in die arabische Welt wird der Ruf nach einer Untersuchung des Zwischenfalls laut, der zwei Sichtweisen suggeriert. Die Hamas spricht von einem „Massaker“, während Israels Armee Schwarz-Weiß-Bilder einer Drohne veröffentlicht hat, die die Version von einem Unfall und Notwehr stützen sollen.

Sicher scheint, dass ein Konvoi von 38 Lkws mit Hilfslieferungen Donnerstagfrüh in einer wartenden Menge eine Massenpanik ausgelöst hat, bei dem Lastwagen über Menschen rollten und andere zu Tode getrampelt worden sind. Israelische Soldaten hatten Warnschüsse abgegeben, um die Menge zu zerstreuen. Als der Volkszorn sich gegen die Soldaten richtete und die sich bedroht sahen, eröffneten zumindest einzelne das Feuer. Ärzte in der Al-Shifa-Klinik in Gaza berichteten indessen von wenigstens einem Dutzend Toten mit Schusswunden sowie von Dutzenden angeschossenen Verletzten.

Chaos und Anarchie