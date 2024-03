An den Börsen herrscht bereits eine gewisse Sorglosigkeit, Anleger investieren auch aus Angst, etwas zu versäumen. Bei diesen drei Aktien gibt es hingegen weitaus triftigere Gründe zuzugreifen, meinen Experten. Und haben die Kursziele teils kräftig angehoben.

Der Misserfolg ist immer ein Waisenkind, heißt es im Sprichwort. Der Erfolg aber hat viele Väter. In gewisser Weise zuletzt auch an den Börsen. Denn die Rallye ist zwar wesentlich von der Fantasie rund um die künstliche Intelligenz (KI) getrieben. Aber es kommen doch noch andere Faktoren hinzu. Einer ist, dass die Anleger ihre Fixierung auf den Leitzins temporär etwas gelockert haben: Hatten sie im Oktober noch auf die von der US-Notenbank Fed ins Spiel gebrachte Möglichkeit einer schnelleren Zinssenkung gehofft, so mussten sie sich damit anfreunden, dass daraus nicht so schnell etwas werden würde. Als Ersatz aber haben sie die robuste US-Wirtschaft als Grund ihrer Investition in Aktien hergenommen.

Die Fomo

In Europa und insbesondere in Deutschland kam hinzu, dass die Börsen angesichts der mauen Wirtschaft deren Erholung im zweiten Halbjahr vorwegnehmen. Und generell mischte der psychologische Effekt der Fomo (Fear of missing out) mit, also der Angst, an der Börse etwas zu versäumen. Und so nährt die Hausse die Hausse, wie man so sagt. Was übrigens die KI betrifft, so besteht auch bei den Investmentfonds oder Vermögensverwaltern eine Art von Fomo, um sich Vorwürfe von ihren Kunden zu ersparen.

Mehr lesen Nun sehen Experten bei dieser Biotech-Aktie sogar fast 450 Prozent Kurspotenzial

Die Leitindizes in den USA, Europa und Japan sind seit Ende Oktober 2023 rapide gestiegen. „Es herrscht eine beunruhigende Sorglosigkeit im Markt, die scheinbar durch nichts erschüttert werden kann“, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus Robomarkets am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Buffetts 160 Milliarden Dollar

Man sollte den Hinweis ernst nehmen, ohne gleich in Panik zu verfallen. Ein Rücksetzer ist ohnehin eine Frage der Zeit, nur wann er kommt, weiß keiner. Partielle Gewinnmitnahmen gerade bei den stark gelaufenen Technologietiteln – allen voran beim KI-Star Nvidia – können also nicht schaden. Und wer dann etwas Cash hat, soll wissen: Berkshire Hathaway, die Holding von US-Börsenlegende Warren Buffett, sitzt auf 160 Milliarden Dollar davon, weil man derzeit nur wenige, spannende Investitionsobjekte sehe.

Und wo sehen andere Experten solche?