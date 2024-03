Russland meldet größeren Angriffsversuch auf Krim

38 ukrainische Drohnen seien von der Luftverteidigung abgeschossen worden, erklärt das russische Verteidigungsministerium. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij richtet einen neuen Hilferuf an den Westen.

Laut russischen Angaben hat die ukrainische Armee in der Nacht auf Sonntag erneut einen größeren Drohnenangriff auf die von Moskau annektierte Halbinsel Krim gestartet. Alle 38 Drohnen seien aber erfolgreich in der Schwarzmeer-Region von der Luftverteidigung abgeschossen worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Ob das wirklich so war, ließ sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Moskau behauptet bei Angriffen ukrainischer Drohnen oft, alle abgewehrt zu haben.

In Sozialen Netzwerken schrieben Menschen unterdessen von lauten Explosionsgeräuschen in der Region um die Stadt Feodossija. Es gab auch Berichte über Rauchsäulen in der Nähe eines Öldepots. Zwischenzeitlich stellten die russischen Behörden den Autoverkehr auf der Krim-Brücke ein, die russisches Festland mit der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim verbindet.

Selenskij richtet neuen Hilferuf an Westen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat nach dem Tod zweier Kinder bei einer russischen Drohnenattacke in Odessa am Schwarzen Meer erneut auf Hilfe des Westens bei der Flugabwehr gedrungen. „Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine sowie bei der Luftverteidigung zum Schutz unserer Bevölkerung führen leider zu solchen Verlusten“, teilte Selenskij am Samstagabend bei X mit. Der russische Terror müsse gestoppt werden. „Und wenn Menschen sterben, während unsere Partner sich in politischen Spielchen oder Diskussionen verlieren, die unsere Verteidigung einschränken, ist das unverständlich und unvorstellbar.“

Die Welt habe ausreichend Flugabwehrsysteme gegen Drohnen und Raketen, um auf den russischen Terror zu antworten, sagte Selenskij. Es war bereits sein zweiter Appell nach dem Drohnenangriff in Odessa, bei dem in der Nacht auf Samstag ein neunstöckiges Haus schwer getroffen und beschädigt worden war. Mindestens sieben Menschen starben, acht wurden verletzt.

Unter den Toten seien zwei Buben im Alter von vier Monaten und drei Jahren gewesen, sagte Selenskij. Die Zahl der seit Kriegsbeginn vor gut zwei Jahren bei russischen Angriffen getöteten Kinder steige immer mehr. „Die Ukraine hat niemals mehr verlangt als das, was nötig ist, um Leben zu retten“, sagte Selenskij in seiner in Kiew veröffentlichten Videobotschaft.

Nach dem Drohnenangriff suchten Einsatzkräfte in den Trümmern weiter nach Verschütteten. Laut Behörden waren mindestens 18 Wohnungen zerstört worden. (APA/dpa)