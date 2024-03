Großeinsatz in Berlin. REUTERS/Christian Mang

Die Polizei durchsuchte im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg Räume in Berlin-Friedrichshain.

Die deutlich intensivierte Suche nach den früheren RAF-Mitglieder Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ist trotz eines Großeinsatzes am Sonntag in Berlin zunächst weiter erfolglos geblieben. Garweg und Staub seien nicht unter den Festgenommenen des Großeinsatzes, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamts. Es seien zwar mehrere Menschen vorläufig festgenommen worden. „Die beiden sind vermutlich nicht dabei.“



Demnach dienten die Festnahmen ausschließlich Maßnahmen der Identitätsfeststellung. Es sei nicht um konkrete Tatvorwürfe gegangen. Die Berliner Polizei, das LKA und das Bundeskriminalamt beendeten ihre mehrstündigen Durchsuchungen in dem Gelände im Stadtteil Friedrichshain. Abschließend sollten nur noch einzelnen Spurensicherungen durchgeführt werden, sagte die LKA-Sprecherin.



Garweg und Staub sollen zusammen mit der vergangenen Montag festgenommenen mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette bewaffnete Raubüberfälle begangen haben, um ihr über 30 Jahre andauerndes Leben im Untergrund zu finanzieren. Das Trio wird der dritten Generation der linksextremistischen RAF zugerechnet. (APA/dpa)