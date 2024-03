Kabarettist Peter Klien führte EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling aufs Glatteis. Auf Social Media erntet sie seit Freitag reichlich Häme, die Grünen springen für sie in die Bresche.

Peter Klien ist inzwischen berühmt-berüchtigt für seine Besuche bei Parteiveranstaltungen. Von der Kür von Johanna Mikl-Leitner bis zum Parteitag der FPÖ, bei dem der grobe Umgang der FPÖ-Securites mit ihm irritierte, ließ Klien mit scharfzüngig-frechen Fragen Spitzenpolitiker ins Fettnäpfchen springen. Sein aktuellster Besuch beim Parteitag der Grünen in Graz vergangene Woche bescherte nun der Neo-Politikerin Lena Schilling ein virales Hoppala.

Klien fragte sie in einem Interview, das am Freitag in seiner Latenight-Show „Gute Nacht ÖSterreich“ ausgestrahlt wurde, wann der Euro in Norwegen eingeführt wurde. „Puh, da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht“, sagt Schilling, geboren 2001, lachend. „Ist er noch gar nicht, oder?“, lautete ihre Anschlussfrage. Tatsächlich ist Norwegen kein Mitglied der EU.

Seit der Veröffentlichung am Freitag wird Schilling mit reichlich Häme auf Social Media überschüttet. Vor allem FPÖ-Accounts teilen gegen sie aus und stellen ihre Eignung für die Spitzenkandidatur infrage. Ranghohe Grüne springen inzwischen für sie in die Bresche, etwa der Nationalratsabgeordnete und frühere EU-Abgeordnete Michel Reimon und die Landessprecherin der Grünen im Burgenland, Regina Petrik.

(juwe)