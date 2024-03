Alles begeistert: Countertenor Orliński im Konzerthaus

Im Rahmen der Konzerthaus-Reihe der ägyptischen Sopranistin Fatma Said sang der durch YouTube-Videos populäre polnische Countertenor Jakub Józef Orliński erstmals im Wiener Konzerthaus.

Elf Millionen Aufrufe – und nach dem Auftritt im ausverkauften Konzerthaus werden wohl noch einige dazukommen. Jakub Józef Orlińskis Freiluftpräsentation von Vivaldis berückend schöner Arie „Vedrò con mio diletto“ beim Festival in Aix-en-Provence ist ein Renner auf YouTube. Seinen ihm vorauseilenden Ruf untermauerte der polnische Countertenor nun in Wien: mit einem perfekt geführten Instrument, Sicherheit im Umgang mit dem zu Interpretierenden und – vor allem – einem erfrischend unbeschwerten Verhalten auf der Bühne. Als stünde der junge Viggo Mortensen am Podium. Kurz: Alles da, um das Publikum zu begeistern.