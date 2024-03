Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schwache Hoffnung im Nahost. Vermittler der USA, Ägyptens und Katars bemühen sich seit Wochen, eine Feuerpause im Gazastreifen zwischen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas und Israel zu erreichen, wie es sie schon einmal Ende November für acht Tage gab. Die Waffenruhe soll ermöglichen, dass alle in der Gewalt der Hamas verbliebenen 134 Geiseln freikommen. Nun forderte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor weiteren Verhandlungen ein Einlenken der Hamas. >> Mehr dazu

Supreme Court und Vorwahl. Das Oberste US-Gericht hat für Montag die Bekanntgabe mindestens eines Urteils angekündigt und damit Spekulationen über eine Entscheidung über eine Wahlzulassung für Donald Trump angeheizt. Am Dienstag finden im Zuge des Super Tuesday auch Vorwahlen in Colorado statt. Kurz davor kassierte der Ex-Präsident in den Vorwahlen erstmals eine Niederlage: Beim Vorentscheid in der Hauptstadt Washington D.C. setzte sich am Sonntag seine Herausforderin Nikki Haley mit 63 Prozent der Stimmen durch. >> Mehr dazu

Böhler-Absiedelung. Nach der Bekanntgabe der vorübergehenden Schließung des AUVA-Traumazentrums Wien-Brigittenau, des ehemaligen UKH Lorenz Böhler, wird scheinbar bereits heute mit der Absiedelung begonnen. Laut dem Wiener Fachgruppenvertreter der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Heinz Brenner, wird etwa der OP-Bereich und die Intensivstation sukzessive umgebettet. Die stationären Leistungen des AUVA-Traumazentrums werden dann bis Jahresende im Traumazentrum Meidling und im AKH Wien erbracht. Wann und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ihren Dienst antreten werden, ist ihnen nicht bekannt gemacht worden. >> Mehr dazu

Rapid-Maßnahmenkatalog. Nach dem Eklat rund um das Wiener Fußball-Derby hat Rapid angekündigt, bei der Anhörung vor der Bundesliga heute am Abend einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Homophobie und Sexismus zu präsentieren. Außerdem werde man die Möglichkeit einer persönlichen Anhörung wahrnehmen und der Liga schon zuvor eine schriftliche Stellungnahme übermitteln. >> Mehr dazu

Trainingseinsatz. Hubschrauberpiloten des Bundesheeres trainieren ab heute bis 22. März Flugmanöver. Übungsgebiete liegen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Nieder- und Oberösterreich. Auf dem Programm steht laut einer Aussendung „taktisches Fliegen in verschiedenen Höhen - auch im Tiefflug - mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter möglichst vielen Bedrohungslagen“.

Bosnien-Reise. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist heute gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani nach Bosnien-Herzegowina. Die Reise findet vor dem EU-Gipfel statt, bei dem die EU-Staats- und Regierungschefs über den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit dem Land befinden werden. Die beiden Außenminister treffen in Sarajevo das Staatspräsidium, die Vorsitzende des Ministerrats, Borjana Krišto, und den Hohen Repräsentanten Christian Schmidt.

RAF-Fahndung in Berlin. Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen durchsuchte die Polizei eine weitere Wohnung in Berlin. Die Maßnahme Sonntagabend im Stadtteil Friedrichshain stehe in Verbindung mit der Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. >> Mehr dazu

13. Pensionszahlung. Freude für Pensionisten in der Schweiz: In einem Referendum haben sich fast 60 Prozent der Stimmberechtigten für eine 13. Monatsrente ausgesprochen. Die Pensionistenvereinigung Avivo sprach daraufhin am Sonntag von einem „historischen Tag“ für Rentner. Abgelehnt wurde ein Vorstoß, das Pensionsalter in der Schweiz schrittweise von 65 auf 66 anzuheben. >> Mehr dazu

Wetter wird kühler. Nach einem milden Wochenbeginn wird das Wetter bald wieder unbeständiger und kühler. Wie Meteorologen prognostizieren, sind am Montag noch 17 Grad zu erwarten. Danach gehen die Temperaturen - teilweise auf Minusgrade - wieder zurück.