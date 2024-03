Wiener Immobilienmesse: Wohntrends und Digitalisierung stehen im Fokus

Am 16. und 17. März 2024 findet im Congress Center der Messe Wien die WIM statt.

Selbst wenn es ein Wunsch bleiben sollte: Der Traum von eigenem Haus oder der passenden Wohnung treibt viele Menschen auf Immobilienportale und Messen. Wie beispielsweise auf die am 16. und 17. März 2024 stattfindende Wiener Immobilienmesse im Congress Center der Messe Wien. Die Veranstaltung ist eine Drehscheibe für den Immobilienmarkt: Sowohl Immobiliensuchende als auch Makler, Bauträger, Finanzierer, Rechtsberater und Fachpublikum treffen sich hier zum Austausch. Heuer neu ist das Thema digitale Lösungen auf dem Immobilienmarkt.

Laut Einschätzung von Immobilienexperten wenige Tage vor Messebeginn werde in den nächsten Jahren die Bautätigkeit zurückgehen und damit einhergehend komme es zu einem deutlichen Einbruch der Fertigstellungen im Wohnsegment. Somit sei das Jahr 2024 noch ein guter Zeitpunkt für den Kauf einer Immobilie. Trotz der schwierigen Lage am Markt durch KIM-Verordnung, Inflation und hohen Zinsen bleibt das Eigentum die bevorzugte Wohnform in Österreich, da Immobilien als wertbeständige Anlage für die Zukunft gelten. „Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, der gesamten Branche, aber auch privaten Interessenten einen seriösen Marktplatz für Information und Austausch zum Thema Immobilien zu bieten“, sagt Barbara Riedl, Event Director, in einer Aussendung.

Digitalisierung in der Immobilienbranche

„Mit der Wiener Immobilien Messe greifen wir aktuelle Trends auf“, erklärt Messeleiterin Marguerite Klonowski, „so haben wir heuer auch erstmals einen Schwerpunkt zur Digitalisierung in der Immobilienbranche geschaffen, der besonders für Fachpublikum interessant ist.“ In Kooperation mit der Austrian PropTech Initiative (apti) und PropTech Events präsentieren heuer erstmals die besten Tech-Provider und Startups ihre digitalen Lösungen, die einen nachhaltigen und energieeffizienten Beitrag zur Optimierung von Immobilien leisten: zum Beispiel Smart Home Technologien, digitale Lösungen zur Energieeffizienz und CO 2 -Reduzierung, Online-Finanzierungstools, Sicherheitssysteme, smarte Zutrittssysteme oder virtuelle Besichtigung.

„Der Technologietransfer in der Immobilienbranche birgt enormes Potenzial für Innovation und Effizienzsteigerung. Durch die Integration moderner Technologien wie digitale Plattformen, künstliche Intelligenz und IoT können wir Prozesse optimieren, Kosten senken und das Nutzererlebnis verbessern.“, sagt Ferdinand Dietrich, apti Vorstandsmitglied sowie Co-Founder & CCO bei Storebox.

Häuser, Eigentumswohnungen und Vorsorgewohnungen

Auf der diesjährigen Wiener Immobilien Messe zu finden sind unter anderem Glorit Bausysteme, Strabag Real Estate, Mischek Bauträger Service, Raiffeisen Wohnbau, WET-Gruppe, Buwog-Group, BWSG, EHL Wohnen und Raiffeisen Vorsorge Wohnung.

Heuer auf dem Messeprogramm sind neben Angeboten für Eigentumsprojekte, Mietwohnungen und Objekte mit Mietkaufoption, auch Ferienimmobilien und exklusive Zeitwohnsitze in Österreich sowie Mittelmeerdestinationen. Für Best Ager möglicherweise interessant ist das Modell des Teilverkaufs von Immobilien. Etwa die Firma Engel & Völkers Liquid Home bietet hier Expertise und Beratung.

Expertise auf der WIM Bühne

An beiden Messetagen erhalten Besucher Informationen über aktuelle Kreditkonditionen am Wohnungsmarkt, rechtliche Tipps für den Immobilienkauf und -verkauf von Notaren der Österreichischen Notariatskammer ÖGIZIN. Ebenso auf dem Programm stehen die Themen Anlage- und Investitionsmöglichkeiten. Zudem wird „Investmentpunk“ Gerald Hörhan am 17. März um 15 Uhr live vor Ort sein und über „Immobilienmarkt 2024: Trends und große Chancen in turbulenten Zeiten“ sprechen. (red.)

>> Mehr Programminfos unter: www.immobilien-messe.at

