Polizei-Großeinsatz in Wiener Schule wegen Schüler mit Paintball-Waffe

Bei der Polizei gingen Notrufe ein, wonach ein Schüler mit einer Waffe gesichtet wurde. Im Zuge eines Großeinsatzes konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt.

Die mögliche Sichtung eines Mannes oder eines Schülers mit einer Schusswaffe und einer Schutzweste in einer Wiener Schule hat Montagfrüh für einen Großeinsatz gesorgt. Ein unbeteiligter Schüler habe den scheinbar bewaffneten Burschen gesehen und den Notruf gewählt, teilte die Pressestelle der Wiener Polizei mit.

Dei Einsatzkräfte haben die EInrichtung in der Mollardgasse daraufhin Stock für Stock durchsucht und gaben danach Entwarnung. „Ein Schüler wurde angehalten, dieser führte eine Spielzeugwaffe, bzw. einen Paintball-Markierer mit sich“, teilt die Exekutive mit. Konkret handelt es sich um eine Druckluftwaffe, die bei Paintballspielen zum Einsatz kommt.

Gesetzt Maßnahmen an der Schule werden bereits zurückgefahren. Schülerinnen und Schüler verbarrikadierten sich teilweise in ihren Klassenräumen, wie auch auf sozialen Medien zu sehen war. Die Spezialeinheiten der Cobra und der Wega waren - auch mit Panzerwagen - im Einsatz. Infolgedessen kam es auch zu Staus in der Gegend rund um die Linke Wienzeile.

Ähnlicher Einsatz an steirischer Schule

Die Wiener Berufsrettung befand sich Montagvormittag an Ort und Stelle. Berichte über Verletzte gab es jedoch nicht. Die betroffene Schule gab keinen Kommentar zur laufenden Situation ab. Die genauen Umstände werden noch ermittelt. Zuerst hatte die Tageszeitung „Heute“ online darüber berichtet.

Erst vergangenen Mittwoch musste die Cobra zu einem Großeinsatz zu einer steirischen Schule ausrücken. Ein Passant beobachtete zwei Schüler, die mit einer mutmaßlichen Waffe hantierten und alarmierte die Polizei. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich ebenfalls um ein Spielzeugwaffe handelte. (APA/red.)