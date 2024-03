14-jähriger Flüchtling aus Bergnot in Kärnten gerettet

Ein Wandere hörte die Hilferufe des Jugendlichen und alarmierte die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, war der Syrer kaum ansprechbar. Mittels Hubschrauber brachte man ihn ins Spital.

Ein 14 Jahre alter Syrer ist am Sonntag unweit der slowenischen Grenze in den Kärntner Bergen im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) in Bergnot geraten. Ein 61-jähriger Wanderer hatte laut Bergrettung Hilferufe gehört, als er eine Wanderung durch den Bärengraben machte. Er setzte den Notruf ab, nachdem er den stark unterkühlten Jugendlichen, der nicht mehr selbstständig weiter konnte, gefunden hatte.

Wegen starken Windes war eine Hubschrauberlandung nur einen Kilometer entfernt möglich. Sechs Bergretter stiegen zu dem jungen Syrer, der sich auf 1200 Metern Seehöhe in teils verschneitem, nassen, steilen, bewaldeten Gelände befand, auf. Er war kaum ansprechbar und klagte über starke Schmerzen, weshalb nach dem Polizeihubschrauber auch der Notarzthubschrauber alarmiert wurde.

Die Retter stabilisierten den 14-Jährigen auf einer Trage und seilten ihn zu einer freien Stelle in dem Wald ab, wo er vom Notarzthubschrauber mittels Taubergung aufgenommen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen wurde.

Wie der 14-Jährige in die missliche Lage gekommen war, war zunächst unklar. Eine Befragung durch die Polizei stand zunächst noch aus. (APA)