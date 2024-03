Wien-Terror: Prozess wird in Teilen wiederholt

Gedenkstein der Stadt Wien für die Opfer des islamistischen Terroranschlages vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt.

Drei Unterstützer des Wien-Attentäters stehen ab Dienstag erneut vor Gericht. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte angeordnet, dass der Prozess in bestimmten Teilen erneut aufgerollt wird. Eine Entscheidung wird für Donnerstag erwartet.

Ab Dienstagfrüh müssen in Wien drei Männer erneut vor Gericht, die im Februar 2023 im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien – dieser forderte im November 2020 vier Tote und zwei Dutzend Verletzte – der Beihilfe zum Mord im Rahmen einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen wurden. Wie berichtet hatte der OGH bestimmte Teile der Urteile wegen Feststellungsmängeln teilweise aufgehoben. Und an das Erstgericht zurückverwiesen.

Zur Erklärung: Insgesamt waren beim ersten Prozess sechs Männer angeklagt. Vier davon erhielten Schuldsprüche wegen Beihilfe zum vierfachen Terrormord. Ebendiese Schuldsprüche sind bereits rechtskräftig. Bei drei dieser vier Männer wird nun aber überprüft, ob der (zusätzliche) Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung tatsächlich unter Beweis gestellt werden kann.

In einem groß angelegten Geschworenenprozess wurde also ab Herbst 2022 gegen sechs Männer verhandelt. Allesamt sollen den späteren Attentäter K. F. – er wurde im Rahmen des Anschlags von der Polizei erschossen – bei der Planung bzw. Waffenbeschaffung unterstützt haben.

Um diese drei Männer geht es nun:

Für den mittlerweile 25-jährigen B. K. setzte es 20 Jahre Haft, da er den Attentäter von Mai 2020 bis zum Tag des Anschlags im Wissen um dessen Absichten unterstützt, das Anschlagsziel mitausgesucht und Fluchtvorbereitungen getroffen hatte, indem er gefälschte Papiere besorgte. So wie auch alle anderen hatte B. K., ein Mann mit türkischen Wurzeln, jegliche Beteiligung an dem Attentat bestritten.

H. Z. (29), ein mehrfach wegen Gewalt- und Drogendelikten vorbestrafter Mann aus Afghanistan, bekam eine lebenslange Haftstrafe, da er den späteren Attentäter bis zum Tag des Anschlags zur Tatausführung bestärkt sowie die Tatwaffen samt Munition und weitere Utensilien in der Wohnung des Attentäters vorbereitet hatte.

Für die Abwicklung des Waffen- und Munitionskaufs bzw. die Kontaktherstellung zum Waffenvermittler kassierte der mittlerweile 23-jährige I. S. (ein österreichischer Staatsbürger mit Wurzeln, die in den arabischen Raum reichen) 19 Jahre Haft. I. S. war bereits wegen IS-Mitgliedschaft inhaftiert gewesen. Da der Mann noch als junger Erwachsener zu betrachten war, war bei ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeschlossen.

Fehler bei der Rechtsbelehrung

Klären muss das Gericht nun eben, ob diese drei Männer (auch) Teil einer terroristischen Vereinigung, nämlich Mitglieder der radikalislamistischen Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), waren, bzw. ob (auch) eine kriminelle Organisation am Werk war. Dafür müssen sie am Dienstag bzw. Donnerstag wieder auf der Anklagebank im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts für Strafsachen Platz nehmen. Der konkrete Grund für die vom OGH veranlasste Neuverhandlung: Fehler bei der den Geschworenen erteilten Rechtsbelehrung sowie eine zu wenig konkrete Formulierung des Wahrspruchs.

Eine leichte Strafreduktion brachte der zweite Rechtsgang für jene beiden Männer, die rechtskräftig von der Beihilfe zum Mord freigesprochen worden waren. In einer früheren vom OGH veranlassten Neuverhandlung wurden sie Anfang Februar - wie schon erstinstanzlich - der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Aus jeweils zwei Jahren teilbedingter Haft wurden für einen 24-jährigen 18, für einen um ein Jahr jüngeren 21 Monate Gefängnis.

Nicht mehr Teil des zweiten Rechtsgangs ist jener 33-jährige Tschetschene, der dem Attentäter die Waffen vermittelte. Seine lebenslange Haftstrafe wurde Ende Jänner vom Oberlandesgericht Wien bestätigt. Von der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung war er bereits im erstinstanzlichen Urteil freigesprochen worden.